Koronavirus ve Švédsku: Idioti, proberte se, šije do vlády hráč NHL | iSport.cz

Ve Švédsku je aktuálně přes pět a půl tisíc případů nákazy koronavirem. Více jak 300 lidí zemřelo. Lehnerova rodná země vykazuje zdaleka nejhorší čísla z celé Skandinávie. Důvodem mohou být i nedostatečná opatření vlády. Ta ještě nezavedla ani plošnou karanténu, která byla nařízena v řadě jiných evropských zemí...

A to Lehner nechápe. „Co to Švédsko vyvádí? Za***ní idioti! Moje mladší sestra chodí do školy a má doma mámu, která se nejspíš ještě s touto nemocí nevypořádala. Proberte se už, sakra!“ rozzuřil se na svém účtu, když retweetnul zprávu novináře Johna Burn-Murdocha z Financial Times, který zveřejňuje statistiky úmrtnosti souvisejících s koronavirem v různých zemích.

Jen za čtvrtek zemřelo ve Švédsku na COVID-19 celkem 69 lidí. I když Norsko i Finsko mají zhruba polovinu obyvatel, tak jejich čísla jsou výrazně menší: šest, respektive dva. A pro zajímavost: Švédů je o půl milionu méně než Čechů, kde zavedené restrikce v rámci možností nesou úspěch.

Rodák z Göteborgu působí v NHL od sezony 2010/11. Celou kariéru se potýká s bipolární poruchou, kvůli níž se u něj střídají stavy euforie a nadšení s panikou a bezmocí. Problémy v minulosti řešil alkoholem a medikamenty, na kterých se stal závislým. Ve zpovědi pro The Athletic dokonce přiznal pokus o sebevraždu.

Své démony nicméně překonal. Každou masku si zdobí lebkou, která znázorňuje jeho boj s duševní nemocí. Lidem s touto poruchou teď sám aktivně pomáhá.

„Na světě je teď hodně úzkosti, ale já jsem na tuhle sra*ku zvyklý. Pochopte mě, nemyslím to zle, ale jsem rád, že teď lidé zjišťují, jaké to je, když máte deprese a úzkosti,“ řekl před pár dny pro švédský server Expressen. „Naučil jsem se s tím žít, proto pro mě osobně není vzniklá situace tak skličující. Zlepší se to a bude zase dobře, jen to chvilku potrvá.“

Za svůj boj získal Lehner loni Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Dařilo se mu i na ledě, kde zářil v dresu New York Islanders. S německým kolegou Thomasem Greissem získal William M. Jennings Trophy, která se uděluje gólmanům, jejichž tým inkasoval nejméně branek. Dokonce se dostal do finální nominace na Vezina Trophy!

S dohráním aktuálního ročníku NHL je však 28letý Švéd hodně skeptický. „Nemyslím si, že je možné se sto tisíci případy nakažených koronavirem přerušit sezonu a pak v ní pokračovat. Bezpečnost je na prvním místě. Nemůžete se otočit o 180 stupňů a začít opět hrát. Dávám záchraně sezony šanci nula procent,“ prohlásil jasně před pár dny. Od té doby se počet případů v USA zvýšil na čtvrt milionu.

Vedení NHL však sezonu chce dohrát, klidně i v létě. Lehner, který začínal ročník v Chicagu, by tak ještě mohl rozšířit tři starty posbírané ve Vegas, kam byl vyměněn na konci února. Po sezoně mu skončí smlouva a stane se volným hráčem.