Novinář z Denveru o Hejdukovi: Sláva s Milánkem nic nedělá, nezměnil se | iSport.cz

V šatně Colorada mají pořád svoje jmenovky Patrick Roy, Joe Sakic, Peter Forsberg i Milan Hejduk. Přijdete dovnitř a hned vidíte, kde hvězdy seděly. Nenápadná věc, ale ohromí vás. A pokud jste hráč, který sedí na jejich místě, není vám to jedno. „Už při příchodu do kabiny si všimnete, jaký tady má Milan Hejduk respekt. Je tam fotka, jak drží pohár nad hlavou, tu spatříte jako první,“ říká Pavel Francouz, aktuálně gólman Avalanche.

V jedné věci se od bývalých parťáků Hejduk liší. Nemá a neměl ambice se plést do velkého hokeje. Užívá si svůj klid. Roy Colorado chvíli trénoval, Sakic v něm teď úřaduje jako generální manažer. Forsberg se pár let snažil doma ve Švédsku zvednout MoDo. A bývalý český reprezentant? Trénuje mladé kluky Colorada Thunderbirds, kde doteď hráli jeho synové Marek s Davidem. Ten první už nebude mít tátu v zádech, stěhuje se do Michiganu, kde sídlí reprezentační rozvojový program USA. Mládež Hejduk trénoval poprvé v sezoně 2012/13, když půl sezony sebrala výluka a on končil kariéru.

„Pamatuju si ale i na ten jeho začátek, rok 1998. Šel jsem se podívat k prodejci aut, kde dával rozhovory a rozdával podpisy fanouškům. Myslím, že jsem nevynechal ani jeden zápas, ani jediné setkání po utkání,“ říká novinář nhl.com Josef Cafourek. Do Ameriky emigroval za minulého režimu, v Denveru žije už dlouho. „Milan byl známý tím, že ze šatny chodil jako ten úplně poslední. Někdy jsem na něj čekal hodinu, jednou taky dvě. Vždycky jsem se dočkal, popovídali jsme, doprovodil jsem ho k autu. Rozhovorů jsme spolu dělali hodně, stali se z nás velmi dobří přátelé, znám jeho rodiče, manželku, oba kluky,“ usměje se novinář.

Sblížili se tak, že když Hejdukovi potřebovali pomoc, pohlídali jim s manželkou dvojčata. „To je pravda. Chodil jsem s nimi třeba do zoo, jezdil do hor,“ vzpomíná. Bývalého elitního střelce NHL si váží: „Znám všechny hráče z Česka a Slovenska, kteří tady v NHL hráli. Milana můžu zařadit na první místo v tom, že takhle slušného a čestného člověka prostě nevidíte. Pamatuju si dobu, kdy tady hrálo kolem 70 hráčů od nás, taky tam byli fajn kluci, ale Milan je jen jeden.“

Když klub draftoval Martina Kauta, on hned při rozhovoru prohlásil, že by chtěl být jako Hejduk. Jasně, dávat mraky gólů, vyhrávat trofeje? Tak to prrr. „On je hrozně skvělý chlap, skromný a poctivý. Takový bych chtěl být taky,“ vysvětloval pak mladý útočník.

„Je pravda, že se prostě nemění,“ hned vypálí Cafourek. „Když vidíte, jak se chová k cizím lidem třeba na letišti? Poznají ho, osloví. On se zastaví, popovídá s nimi, je to pořád obyčejný kluk. Smekám před ním hlavně proto, že sláva s ním nikdy nic neudělala. Milánka nic nezměnilo.“

Hejdukovo kouzlo muže, který na sebe zbytečně nestrhává pozornost, poznal i Francouz: „Když ho pak potkáte, hned vám dojde, jaká je osobnost. Má i v organizaci pořád velký respekt, to je vidět i z toho, jak se k němu všichni chovají a jak s ním mluví třeba i kustodi.“

A teď Hejduk pomalu vypouští svoje ptáčata do světa. Z hokejisty a trenéra se brzy stane fanoušek.