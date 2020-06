V zámoří odhadli platy v soutěžích. Extraliga až za Asijskou ligou! | iSport.cz

Kapitán Litvínova Viktor Hübl (uprostřed) poslal Vervu svým druhým gólem v zápase do vedení nad Kladnem • Pavel Mazáč / Sport

Hokejová agentura 2112 se sídlem ve Winnipegu zveřejnila odhady ročních platů v soutěžích mimo Severní Ameriku pro příští sezonu. „Vzhledem k situaci kolem COVID-19 se částky můžou měnit,“ upozorňuje šéf společnosti Darryl Wolski. Nejštědřejší je ruská KHL, kde se výdělky hráčů mají pohybovat v rozmezí v přepočtu od 89 tisíc do 1,1 milionu amerických dolarů (2,4 až 28 milionů korun). České extralize v žebříčku náleží šestá příčka, hned za Asijskou ligou.

Uvedené částky zahrnují hodně široké rozmezí. Je to podobné, jako u platového rozptylu v NHL. Nováčci by v příštím ročníku mohli dostat 700 tisíc dolarů, nejdražší hvězda Mitch Marner z Toronta však bere 16 milionů a Connor McDavid v Edmontonu 15 milionů ročně. Ale stejně tak se liší i platy zaměstnanců v jiných oborech. V mnoha zemích navíc kluby poskytují hráčům zdarma bydlení, letenky, pojištění nebo automobily. Tyto položky uváděné částky nezahrnují.

Nejbohatší soutěží mimo americký kontinent je ruská KHL. Zavedla sice platové stropy, v příští sezoně by se měly platy pohybovat v přepočtu na dolary v rozsahu od 100 000 až do 1,2 milionu ročně. V eurech to dělá 89 tisíc až 1,1 milionu. Druhé místo v seznamu zaujímá švýcarská NLA, kde se mzdy odhadují v rozsahu přibližně od 93 000 po 417 000 eur před zdaněním. V pořadí třetí švédské nejvyšší soutěži SHL dostávají hráči 80 000 až 250 000 eur ročně.

Následuje německá DEL (40 000 až 200 000 eur), pak Asijská hokejová liga, v níž nastupují celky z Japonska, Koreje a ruský Sachalin (40 000 až 132 000 eur). „Nejdražší hráči můžou mít až 200 tisíc dolarů (176 000 eur),“ říká Patrik Martinec, který už čtyři roky trénuje korejský Anyang Halla.

Česká extraliga následuje až za ní (26 700 až 178 000 eur). Z odhadů vyplývá, že platy se pohybují od nějakých 60 tisíc korun po 400 tisíc měsíčně. Jejich rozmach je však přitom větší. Nejvyšší platy se jim vyrovnají. „Nejmenší základy jsou podstatně nižší, jednotlivé částky u dlouhodobých a vysokých smluv nemusí být každou sezonu stejné. Začíná se třeba na vyšší sumě, která se pak postupně snižuje,“ připomíná ředitel soutěže Josef Řezníček.

Každopádně mimo juniorů, kteří někdy nastupují jen za startovné, začínají nejnižší smlouvy v české nejvyšší soutěži na patnácti, dvaceti tisících měsíčně. Nejvyšší dosahují celkové částky pět až šest milionů (asi 250 000 dolarů) za rok, tedy až půl milionu korun měsíčně.

Podle agentury v rakouské EBEL dostávají hráči o něco víc peněz než ve finské nejvyšší soutěži. Mzdy v nadnárodní lize se odhadují na 35 000 až 125 000 eur hrubého, ve Finsku začínají na 30 0000 eur před zdaněním. Druhá nejvyšší švýcarská soutěž se pohybuje na stejné úrovni jako finská Liiga s výplatami v přepočtu od 42 000 až 93 000 eur hrubého.

Odvody a daňové sazby se přitom v jednotlivých zemích liší i v závislosti na výši příjmu, ve skandinávských zemích patří k nejvyšším. Jinde platí za hráče daně taky kluby. Odhady prováděla agentura ještě před nástupem koronavirové pandemie. Proto připomíná, že v jejím důsledku můžou klesat. Nedá se ani dost dobře odhadnout, jak velký pokles by měl přijít.

Nikdo například neví, jak sezonu ovlivní různá omezení, například ohledně návštěvnosti. Prezident slovenského svazu Miroslav Šatan dokonce prohlásil, že to může ohrozit zahájení příštího ročníku tamní nejvyšší soutěže.

Ve finské lize se snižovaly platy ve všech klubech, šrouby se utahovaly i v Česku. „U nás se taky měnily podmínky smluv, každý klub to řešil jinak. Někde se odměny krátily víc, někde míň, jinde vůbec,“ dodává Řezníček.

Odhady hráčských platů (zaokrouhleno v eurech)

Rusko:

KHL: 89 000-1,1 mil.

VHL: 26 000-66 000

Švýcarsko:

NLA: 93 000-420 000

NLB: 42 000-93 000

Švédsko:

SHL: 80 000-250 000

Allsvenskan: 25 000-40 000

Německo:

DEL: 40 000-200 000

DEL 2: 20 000-40 000

Oberliga: 14 000-25 000

Japonsko-Korea:

Asijská liga: 40 000-132 000

Česko:

Tipsport Extraliga: 26 000-176 000

Chance liga: 13 000-19 000

Rakousko:

EBEL: 25 000-125 000

Alpská liga: 12 000-25 000

Finsko:

Liiga: 30 000-125 000

Mestis: 10 000

Slovensko:

Tipsport liga: 25 000-70 000

Norsko:

GET Ligaen: 20 000-45 000

Dánsko:

Metal Ligaen: 15 000-35 000