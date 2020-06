Hromy divo bijú! Lintner měl být spasitel slovenského hokeje, teď končí | iSport.cz

Vzpomínáte na taškařici s posledním slovenským mistrem? Liga se zastavila kvůli koronaviru a následně vyhlásila šampiona. Od stolu, bez play off. Titul vyhrála Banská Bystrica. Tak sláva! Aha, počkat. Tak ne. Svaz divoké rozhodnutí zrušil, takže i na Slovensku nakonec extraliga skončila bez šampiona.

Divočina jde za Richardem Lintnerem, šéfem společnosti Pro-Hokej, která má na starosti marketing extraligy. „Akce mistr“ byla jeho posledním výrazným momentem ve funkci. Dozorčí rada Lintnera odvolala. Měl mít před sebou velkou funkcionářskou kariéru, v roce 2015 za ním stálo celé Slovensko. Prohrál svazové volby s Igorem Nemečkem, hvězdy se bouřily, že takhle ne a že hrát za národní tým nebudou. Za Lintnerem stáli novináři i fanoušci. Nakonec se změnily stanovy, on se prezidentem nestal ani za rok, ale nastoupil do pozice šéfa extraligy.

Začal skvěle. Přinesl zápas pod širým nebem nebo utkání hvězd. Popularita mu ale padala. Při posledních volbách do výkonného výboru skončil až na dně. „Postupně začal bagatelizovat problémy a jeho oslavování produktu unavovalo. Chvílemi měl člověk z jeho vystoupení pocit, že se na Slovensku hraje druhá NHL,“ vysvětluje jeho pád Tomáš Prokop, redaktor deníku Šport.

Mistr světa z roku 2002 oficiálně skončil kvůli tomu, že kluby extraligy neměly se společností Pro-Hokej, která řídí extraligu a v jejímž čele Lintner stál, podepsanou smlouvu o reklamě. „Richard to měl na starosti a upozorňovali jsme ho na to,“ vysvětloval člen dozorčí rady Milan Čanka. „Jak Lintnerovi rostlo sebevědomí, tak se začal i chovat. Měli jste pocit, že začínal ignorovat fakt, že je v první řadě zaměstnancem a pracuje pro ně, ne pro sebe,“ je ale mnohem ostřejší Prokop. Dočasným ředitelem soutěže se stal Imre Valášek, šéf Nových Zámků.

Bývalý obránce měl ve středu tiskovou konferenci, kde svůj odchod vysvětloval. Konec Lintnera ve funkci podpořily všechny kluby extraligy. „Nebudu lhát, nepotěšilo mě to. Ale kdo chce pracovat se šelmami, musí počítat s tím, že ho občas nějaká kousne,“ pronesl. A dodal, že když firmu Pro-Hokej přebíral, hospodařila s tržbami kolem milionu eur, když končí, je suma o dva miliony vyšší.

Spekuluje se ale, že za koncem Lintnera může být i vyšší hra. Další boj o moc na Slovensku a nového generálního partnera Pro-Hokeje. „Interní věci firmy komentovat nebudu. Ale byl bych překvapen, kdyby takhle někdo uvažoval,“ řekl Lintner. „Nikoho lepšího, než jsem já, samozřejmě nenajdou,“ dodal pak s úsměvem.

Jeho koncem ale slovenské dusno nekončí. Veřejným tajemstvím je už delší dobu, že se zrovna nemusí prezident svazu Miroslav Šatana a kápo nejmocnějšího klubu v zemi Juraj Koval, který řídí Banskou Bystrici. „Táhne se to od kauzy s udělením titulu. Výkonný výbor pak jasně rozhodl poměrem 8:0, že se Bystrici sebere, a bylo nešťastné, že Miro s Jurajem Kovalem na sebe začali útočit v médiích. Miro mu dal volbu, ať titul vrátí ještě před zasedáním výkonného výboru. Neudělal to,“ řekl pro deník Šport bývalý šéf svazu Martin Kohút.

Šatan na Kovala zaútočil, že tím sabotují jednotu a celou slovenskou extraligu a že on by na Kovalově místě titul nepřijal. Boss Bystrice mu odpověděl hodně tvrdě: „Já se taky nevyjadřoval za něj, co bych udělal, kdybych při výluce narazil do Zdena Cháry , nebo co bych dělal, kdyby mě v extraligovém zápase zbil Martin Bača.“