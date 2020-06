Nová komise v kanadské juniorce! Řešit bude šikanu i zneužívání hráčů | iSport.cz

Oba prošli kanadskými juniorskými ligami a minulý týden veřejně vystoupili s popisem ponižujících a šikanózních praktik, jež měly i násilný a sexuální podtext. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Carcillo a Taylor podali žalobu proti všem třem soutěžím a jejich klubům za to, že několik desetiletí tyto praktiky přehlížely.

„Hodně nás znepokojila obvinění v nedávno ohlášené skupinové žalobě. Mnohé z nich jsou historické povahy a věříme, že nemají vztah k tomu, co prožívají hráči CHL v dnešní době. Bez ohledu na to ale bereme tato tvrzení velmi vážně, protože naším hlavním zájmem vždy byla ochrana našich hráčů,“ uvedla CHL. Její představitelé doufají, že komise prověřování dokončí do začátku příští sezony.