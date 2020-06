Platil o zneužívání v juniorce: Kalhotky i zvracení byly srandy. Co je jinak? | iSport.cz

Jsou uvedené případy ojedinělé nebo jde o obecnější jev?

„Jsou ojedinělé. V každém juniorském týmu mají určité nováčkovské rituály. Před dvaceti lety byly mnohem drsnější než teď. I my jsme si tím museli projít. Na Rookie Party před nás postavili pět panáků tequily, v šestém byl vyplivaný tabák. Museli jsme je vypít na ex a pak ten se žvýkacím tabákem. Byl tam připravený kyblík ke zvracení. Dostávali jsme různé úkoly. Byly obodované, kdo vyhrál, shrábnul zbytek peněz z nováčkovské párty. Na farmě jsme zase byli třeba v baru a já musel sehnat dámskou podprsenku nebo kalhotky. To byly srandy. Co popisují v těchhle případech, to je na kriminál. Zvěrstvo. Jestli se dodatečně prokáže, že to byla pravda, mělo by se to potrestat.“

Oběti uvádějí, že trenéři a lidé z vedení o ponižování věděli…

„A neudělali nic. Už tenkrát to měla liga řešit. Dneska na různé situace hráče připravují. Když jsem v OHL před dvěma lety trénoval, měli jsme přednášku například i ohledně změny pohlaví.