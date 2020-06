Erat o kouči z nahrávky: Říká se mu „komedoš“. Vyrůstat podle něj? Dno | iSport.cz

Je proti. Martin Erat, který v pátek oznámil konec kariéry, zpovzdálí sleduje vřavu způsobenou (na internet uniklým) proslovem v kabině trenéra dorostu brněnské Techniky Martina Stloukala. Způsobu jednání kouče i kritice Dominika Haška nerozumí. „Vyrůstat v tom, co říká právě on? To je podle mě úplný dno," popisoval mimo jiné v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium legendární útočník .

Mluvil o rozhodnutí definitivně ukončit kariéru, trenéru Liboru Zábranském i mládeži. A právě tehdy se zastavil také u kouče dorostu brněnské techniky Martina Stloukala, který v kabině sjel hráče dorazivší po koronavirové pauze s nadváhou. Rozebíral přitom komunikaci s rodiči, jídelníček i jezení kebabů a pizzy, jež se neslo v rasistickém podtextu.

Martin Erat se diví, že vůbec Stloukal dostal takový prostor. „On rozhodně není ten, který by měl v médiích mluvit o našem hokeji. Co a jak dělat,“ tvrdil končící veterán. V Brně nemá podle něj dobrou pověst. „Jeho názory by vůbec neměly být prezentovány. Jak si vůbec takový člověk může vzít do pusy pana Haška? To je největší ostuda, která může být,“ připomínal útok na slavného Dominátora

„Všichni bychom si měli říct, co chceme. Jestli se chceme odrazit, tak rozhodně ne s ním. Vyrůstat v tom, co říká právě on? To je podle mě úplný dno. Místní mu říkají komedoš. Na vystoupení v divadle by to bylo úžasné. Nejdřív jsem si říkal, že je to nějaký pořad s Mirkem Donutilem. Ale bohužel, to byla realita...“ reagoval kriticky Erat dál.

Brněnský trenér nalezl ve veřejném prostoru řadu zastánců, mezi ně se ale již bývalý útočník rozhodně neřadí...

