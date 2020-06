Časovaná bomba. Zkušený agent varuje rodiče: Co nepodepsat a proč? | iSport.cz

V zámoří je Josef Machala napojen na Allana Walshe ze společnosti Octagon. Seznam jeho klientů připomíná český Dream Team: Patrik Eliáš, Martin Havlát, Ondřej Pavelec, Zbyněk a Milan Michálkové, Roman Polák, Michael Frolík, Radek Faksa, Martin Frk... Vždycky vybíral podle kvality a tvrdí, že agent by měl hráči pomáhat. A nikdy naopak.

Za pětadvacet let prošla vaší stájí i spousta zvučných jmen, ale na samém začátku třeba tak známá nebyla. Podle čeho jste si hráče vybíral?

„Nechci mít hokejistu za každou cenu jen proto, že od něj dostávám procenta ze smluv. Vybírám podle kvality. Jestliže jsem si vyhlédl mladý talent, zaručili jsme mu ten nejlepší servis, materiálně i finančně jsme se o něj postarali. Ale nikdy se nestalo, že bychom od něj vymáhali s odstupem času něco zpátky. V tom chci taky pokračovat a varovat lidi, aby byli pozorní.“

Na co narážíte?

„Agent má pomáhat, ne vymáhat. Přichází doba, kdy se to někdy stává, a to se mi přestalo líbit. Pětadvacet let jsem šel v jiných šlépějích. Agent je tady pro hráče a není možné, aby to bylo obráceně. Aby na hráče třeba po letech vytáhl něco, co ho zatlačí ke zdi, ohrozí finančně nebo dokonce existenčně. Chci poradit lidem, jak by se měli zachovat a jak postupovat, pokud jim smlouva nezaručuje pouze to, co by měla.“

Mluvíte o smlouvách mezi hráči a agenturami?

„Ano. Není přece možné, aby se klient soudil s agentem, kterého předtím třeba deset let živil. To je amorální. Všichni agenti nejsou špatní, dělají to korektně a slušně. Ale najdou se i takoví, kteří zkrátka pracují jinak. Chci jen upozornit rodiče a mladé hráče na to, co se jim může přihodit. Lidi by měli být ostražití, aby ochránili sebe a svého syna, jehož osud svým způsobem vkládají do rukou agenta.“

Na co by si tedy měli dávat pozor?

„Smlouva musí být především jednoduchá, má ochraňovat hráče. Aby mohl kdykoli a bez náhrady odejít, aby za sebou nevláčel žádné další břemeno, dodatečné závazky, co všechno musí udělat a zaplatit. On třeba ještě nic nedokázal, přitom už se na něj valí hrozba nejrůznějších sankcí. V některých smlouvách tohle bývá zaobaleně zaneseno, pak ta časovaná bomba vybouchne a kromě úhrady závazků potom z hráčů vymáhají třeba i procenta z každého dne prodlení, pokud nezaplatí včas.“

Ale pokud se ve smlouvě objeví podezřelé klauzule o případných postizích, mělo by to dotyčného trknout.

„Jenže netrkne,