Česku roste střelec. Talent (18) nadchl v Kanadě, promluvil o Prospalovi | iSport.cz

Odmala patřil k nejlepším ve svém ročníku. Dominoval i mezi staršími. Ve čtrnácti letech se Pavel Novák přesunul z Písku do Českých Budějovic, za Motor odehrál tři sezony a mezi mladými za tu dobu posbíral skoro 250 bodů. V šestnácti si ho vytáhl kouč Václav Prospal mezi chlapy. „Byla to pro mě velká škola,“ přiznává vděčně Novák.

Před minulým ročníkem se rozhodl nabrat směr Kanada. Odešel do Kelowny, která měla hostit tradiční Memorial Cup, finálový turnaj všech tří elitních juniorských soutěží v zemi. Ten byl však vinou koronaviru zrušen. Bez vítěze zůstal poprvé po 102 letech.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa >>>

V prvoligovém Motoru neměl Novák jisté místo, tak zvolil přesun. „Původně jsem o to chtěl zabojovat. Pan Prospal mi ale na rovinu řekl, že to místo vidí hodně nejistě. Že bych třeba jednou hrál, jednou ne. Nakonec jsme se dohodli, že pro mě bude lepší odejít do Kanady a porvat se o co nejlepší místo v draftu. Navíc tím, že Kelowna měla pořádat Memorial Cup, tak to pro mě byla jasná volba,“ říká mladík.

Od Prospala dostal k odchodu požehnání. „Naštvaný nebyl. On hodně dbá na