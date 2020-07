Šéftrenérem ve 24 letech: V zahraničí je to norma. Dovednost není TOP priorita | iSport.cz

Jako byste hodili kámen doprostřed klidné hladiny. Podobně zapůsobilo jmenování Lukáše Majera trenérem juniorského týmu Motoru České Budějovice. Navrch dostal na starost i vedení mládežnické akademie. Bude tak mít pod sebou kompletní vývoj mladých talentů v jižních Čechách. Ve čtyřiadvaceti letech. V Česku je to rarita. „Celé je to o tom, že vám někdo dá šanci,“ říká ve velkém rozhovoru pro iSport premium.

Pevný stisk ruky a přímé pohlédnutí do očí. Na Lukáši Majerovi je patrná zdravá sebejistota. Při rozhovoru dovede své myšlenky jasně formulovat. Emotivně mává rukama, když popisuje, co lze v českém hokejovém rybníčku posunout kupředu. Je zapálený, to na něm poznáte hned. Svůj nízký věk pro významnou trenérskou funkci jako překážku nevidí. „Věk není podstatný. Hlavní je dělat věci dobře,“ kroutí hlavou.

Nemáte ani malý pocit určité zvláštnosti, že na trenérské pozici jinde v republice takhle mladý člověk prostě není?

„Jsem v pozici šéfa budějovické akademie tři měsíce a za tu dobu se kolem mě strhl poprask. Všichni jsou z toho na větvi. Začal jsem proto zjišťovat, jak je to v zahraničí. Neberu to opravdu nijak zvláštně, protože jsou státy, kde je mladý kouč v takové pozici běžnou věcí. Je to podobné jako u hráčů. Jak málo prostoru dáváme mladým a progresivním hráčům, tak u trenérů je to obdobné.“

Které jiné státy máte na mysli?

„Třeba USA. Nebo Švédsko. To je hezký příklad. Tam jsou na vysokých trenérských pozicích trenéři narození už v roce 1998. A to se znovu bavíme o pozicích, kde mladí koučové řídí akademie velkých klubů. Třeba Tomas Montén, nynější trenér švédské dvacítky, byl v devatenácti letech hlavním trenérem dorostenců v Moře. Dostal šanci a dnes má druhý nejprestižnější trenérský post ve Švédsku.“

Čím to, že právě Švédsko se k tomuhle progresivnějšímu trendu staví otevřeněji? Je to nastavením společnosti?

„Jednoznačně. Lidé u nás jsou velice často zkostnatělí do té míry, že nedávají prostor iniciativě ze strany mladých, kteří ještě energii k novým změnám mají. Ano, dnes tu sedím ve čtyřiadvaceti letech plný energie, ale otázkou je, jak budu vypadat za dalších dvacet let fungování v našem systému. Smekám před trenéry, kteří v něm působí dlouho a mají neustálou chuť.“

Takže obecně platí, že by se u nás mohla dávat mladým větší šance?

„Řekl bych to jinak. Jde jen o úhel pohledu. Když se dnes podíváme na Davida Pastrňáka, tak to je pro všechny vzor, kam lze v hokeji dojít. Hraje NHL a je nejlepším střelcem. Přitom je ještě o půl roku mladší než já, ale jeho věku se nikdo nediví. Zato když nějaký Majer nastoupí do funkce šéfa akademie, je to u nás něco kompletně nového. Je přece jedno, kolik vám je. Záleží na tom, jak tu věc děláte a s jakou chutí ji děláte.“

Co tedy stojí za tím, že jste dostal tuhle jedinečnou šanci?

„Myslím, že v Motoru je to už od A-týmu nastavené trochu jinak.