NHL nikdy nevyšla, Žemlička zářil v Německu. Hvězdný Draisaitl mu dluží! | iSport.cz

„V Turku vyměnili trenéra, přišel Rus a místo mě vzal ruského útočníka. Šel jsem do Freiburgu, kde byl český prezident, český trenér, český ledař, český masér a dvanáct hráčů. Chytal tam ještě Crha. Krásný zimáček, město, Schwarzwald, hory. A já mám rád přírodu. Kousek do Francie, kousek do Švýcarska,“ vzpomíná.

Český manažer Ladislav Kouba přivedl hráče jako Milan Chalupa, Eduard Uvíra, Pavel Gross, František Procházka nebo Martin Reichel. Na místě kouče se vystřídali Tomáš Dolák, Ladislav Olejník a někdejší reprezentační trenér Stanislav Neveselý. „Zůstal asi měsíc. A jeho němčina, to bylo esperanto! Tým byl výborný, jenže jsme měli plno zraněných. Taky peníze se platily každý třetí měsíc. Mně všechno uhradili, plno dalších takovou kliku nemělo,“ pokračuje Žemlička, s 56 body jasně nejproduktivnější hráč mužstva v sezoně 1992/93.

Jenže Freiburg kvůli insolvenci přišel o licenci a spadl do regionální soutěže. Žemlička pokračoval v Eisbärenu Berlín, což bylo bývalé Dynamo z někdejší NDR. Mužstvo táhl s Jiřím Dopitou. „Už tehdy to byl profiklub, chodilo plno diváků, ale jen pár hráčů mělo kvalitu. Vyhráli jsme, jen když se prosadila naše pětka. Dali jsme šest gólů a skončilo to 6:5.“ Dopita ve druhé sezoně vyhrál se 68 body produktivitu ligy, Žemlička se pokaždé dostal téměř na padesát.

Dodnes chodí hrát do Letňan s veterány, mimo sezonu se sejde třeba patnáct hráčů z NHL. „Jednou přišel frajer a člověk, co to zajišťuje, se ho zeptal: ‚Hele, a ty jsi kdo?‘ On, že nerozumí, ale řekl jméno hráče, který ho dohodil. ‚A odkud jsi?‘ zeptal se anglicky vyjednavač. Ten kluk ukázal na tašku Oilers. ‚Jak se jmenuješ?‘ A že Leon Draisaitl. Byl v té sezoně čtvrtý v bodování NHL, měl 105 bodů. Proti Leonovu otci Peterovi přitom nastupoval v reprezentaci.

Příhoda se superhvězdou měla ještě dovětek. „Dvakrát za sebou jsme prohráli, v týmu byl se mnou. A poražení platí. Jenže on neměl hotovost, jen kreditku, takže to prý dá příště. Zaplatil jsem za něj po dvou stovkách a už ho neviděl. Nedávno jsme byli se sedmnáctkou kousek od Edmontonu, tak jsem si říkal, že se za ním podívám. To by asi koukal, kdybych přijel a chtěl ty čtyři stovky!“