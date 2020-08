NHL truchlí pro legendu Hawerchuka (†57). Parťák Haška podlehl rakovině

„Po neuvěřitelně odvážném a náročném boji s rakovinou náš táta zemřel. Moje rodina je velice hrdá na něj a na způsob, jakým bojoval,“ napsal Erick Hawerchuk, syn zesnulé legendy na svůj Twitter.

Dale Hawerchuk v NHL zaujal poprvé v roce 1981, kdy byl jako jednička draftu vybrán Winnipegem. Hned první ročník překonal hranici sta bodů po právu vyhrál Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. V dresu Jets strávil devět parádních sezon a pět dalších přidal v Buffalu po boku Dominika Haška . Kariéru dohrával ve Philadelphii a St. Louis. V nejprestižnější lize světa si připsal celkem 548 gólů a 1508 asistencí.

Život po aktivním hokeji zasvětil především trénování klubu Barrie Colts v OHL, kde fungoval až do září minulého roku, kdy nastoupil na chemoterapii. Na Stanley Cup nikdy nedosáhl, v NHL ale zanechal nesmazatelnou stopu, když se pětkrát zúčastnil Utkání hvězd. S kanadskou reprezentací oslavil dva triumfy v Canada Cupu a také stříbro a bronz z mistrovství světa.

So sad😢 what a incredible human being ❤️I’m thankful that Ducky was my friend and I had a chance to talked with him yesterday and say goodbye🙏this world is not same place without him,Eric you can be so proud of your dad🙏❤️Thoughts love and prayers for all your family❤️RIP DALE https://t.co/SKVHfxSFkB