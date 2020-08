Stloukal po svazovém trestu: Necítím vinu, nejsem sabotážník

Dva a půl měsíce poté, co Martin Stloukal pobavil, vytočil, naštval (vyberte si) širokou veřejnost proslovem vůči svým hráčům na uniklé nahrávce, padl trest disciplinární komise. Od svazového orgánu dostal dvouměsíční zákaz činnosti s podmínečným odkladem do konce roku. Navrch pak pokutu 10 tisíc korun za zmaření činnosti DK tím, že se do stanoveného termínu ke svému jednání nevyjádřil a neposkytl vysvětlení. „Necítím se vinen,“ prohlásil pro iSport.cz kouč dorostenců Techniky Brno.

Co říkáte trestu?

„Co se týká rozhodnutí, k tomu komentář nemám. Pokud jde o finanční postih za nevyjádření se k případu, bylo to tak, že jsem od svazu dostal písemně, že se mám vyjádřit, načež tenkrát mi volal i Pepa Řezníček (šéf svazové disciplinárky) s tím, že by bylo dobré podat vysvětlení. Tomu jsem oznámil, že bych byl rád, kdyby se za mě vyjádřil můj právník, vzhledem k tomu, jak exponovaná záležitost se z toho stala. Bohužel právník je až do soboty mimo republiku. Takže jsem se nevyjádřil a Pepovi Řezníčkoci textovou zprávou sdělil, že ani necítím potřebu. Nevím, proč bych se k tomu měl vyjadřovat, nevidím v tom význam a smysl.“

Tušil jste, že vaše mlčení bude bráno jako přestupek, anebo jste usuzoval, že využijete obvyklého práva nevyjadřovat se?

„Bral jsem to tak, že využiju práva nevypovídat. Nehledě na to, že mě Pepa Řezníček upozorňoval, že když to nestihnu s mým právníkem, že se to projedná na příštím výkonném výboru. Ale je pravdou, jak jsem zmínil, že jsem Pepovi dal vědět, že se vyjadřovat nehodlám. Což asi bral jako bernou minci pro následné jednání disciplinární komise. S tím, že podle jejich názoru sabotuju práci komise.“

Máte jiný názor?

„Nic jsem nesabotoval. V žádném případě. Můj postoj je takový, že využívám svého práva nevypovídat.“

Pokutu zaplatíte, anebo zvažujete jiné kroky?

„Je to čerstvé, o rozhodnutí vím teprve chvíli. Ale přemýšlím o odvolání, teď to vidím tak, že nevím, proč bych to měl platit. Pouze jsem se nevyjádřil, na to snad mám právo. To není sabotáž. To mi zase někdo podsouvá. Absolutně tomu tak není. Kdyby ano, nebyl by to dobrý vzkaz pro moje hráče, i pro všechny ostatní.“

Předpokládám, že nutnost vyjádření je zanesena v řádech, těžko si představit, že by disciplinární komise po tak dlouhé době rozhodla na základě něčeho, co neexistuje.

„Vím, jak to myslíte. Já jen nerozumím tomu, že se ze mě dělá sabotážník. S tím nemohu souhlasit. V žádném případě. Toto označení mě ponouká spíš ke kroku, že se odvolám. A ten zákaz činnosti? Necítím se v ničem vinen, ani v nejmenším. Čekám na svého právního zástupce, uvidím. Nejsem expertem na disciplinární řád, nikdy jsem ho nečetl, to se přiznám.“

Platí stále, co jste říkal dříve, že únik nahrávky měl na přístup vašich hráčů výhradně pozitivní dopad?

„Jsem o tom přesvědčený. Jednoznačně. Kluci si svoje povinnosti plní příkladně. Škoda, že jsme nedávno kvůli koronaviru spadli do karantény, předtím jsme vyhráli dvě přípravná utkání. Vypadalo to dobře, kluci šlapali, moc se mi to líbilo, až jsem musel smeknout. Přišli k nám do týmu noví hráči, což evidentně ukazuje na to, že jdeme správnou cestou. Karanténa nám končí v pondělí, následně půjdeme znovu na led.“

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH

„Disciplinární komise ČSLH se zabývala výroky Martina Stloukala, trenéra dorostu klubu Technika Hockey Brno, pronesenými před jeho svěřenci a následně zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích. Dospěla přitom k závěru, že část výroků nesla zjevný rasistický podtext, který nelze tolerovat, a trenérovi vytkla i některé vulgarity, nevhodné v komunikaci s hráči dorosteneckého věku. Dalšího přestupku se trenér Martin Stloukal dopustil tím, že se přes písemnou výzvu ve stanoveném termínu k příslušným pasážím vystoupení nevyjádřil a neposkytl k nim v probíhajícím řízení vysvětlení.

Disciplinární komise ČSLH proto potrestala trenéra Martina Stloukala za porušení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH zákazem činnosti na dva měsíce s podmínečným odkladem na zkušební dobu do 31. 12. 2020 a finanční pokutou ve výši 10 000 Kč za maření činnosti komise.“