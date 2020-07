Král: Případ Stloukal nemůžeme přejít! Takové chování u nás nemá místo | iSport.cz

Trenér Martin Stloukal poté, co v kabině ostře sepsul své svěřence, pokračuje v Technice Brno • Pavel Mazáč / Sport

Hokejový svaz projev trenéra Martina Stloukala usnout nenechá. Kouč chtěl podle svých slov motivovat dorostence Techniky Brno k většímu tréninkovému úsilí. Výkonný výbor mu nařídil omluvu za výroky se „zjevně rasistickým podtextem". On omluvu odmítl. Klub jen sepsal prohlášení na svůj web. „Určitě nic jen tak nepřejdeme," říká prezident Českého hokeje Tomáš Král. Disciplinární komise si Stloukala pozve během července.

Asi málokoho minula nahrávka s projevem trenéra Martina Stloukala. Mluví na ní k dorostencům Techniky Brno, kteří zanedbali individuální přípravu při koronavirové pauze. Problém? Tvrdá slova ani ne. Ale jeho doporučení o výživě s dělenou stravou pro mladé hráče a obrovskými dávkami vitaminu C už problematická byla.

Hlavní pozdvižení ovšem vzbudily rasistické narážky na prodavače kebabu. „Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch," pronesl mimo jiné Stloukal.

Tahle pasáž svazu vadí nejvíc, takže výkonný výbor hned na svém prvním zasedání uvedl, že se trenér musí za své výroky omluvit, a jeho případem se má dál zabývat disciplinární komise. Stloukal hned ovšem na svůj účet na Twitteru napsal, že žádný pardon z jeho strany nepřijde. „Aby bylo úplně jasno: omlouvat se nebudu, protože nemám za co!"

Prezidenta svazu Tomáše Krále tahle reakce nerozhodila. Každopádně Stloukal bude muset před disciplinární komisi. „Přísnost a tvrdost jsou namístě. Ale jsou tam pasáže, například rasistické narážky, které přijatelné nikdy nebudou, plus i některé odborné věci jsou mimo mísu. Všechno má svoje meze. A takové chování k hráčům nemá u nás místo," vzkázal Král deníku Sport z dovolené.

Za Stloukala se oficiálně vyjádřil klub: „Na prvním místě zdůrazňujeme, že nešlo o veřejný projev, jehož cílem by bylo vyjádření názoru trenéra nebo klubu na příslušníky jakékoliv rasy či národnosti. Pokud v projevu zazněl výrok, který by mohl, vytržený z kontextu, tento dojem vyvolat, potom se těm, kterých se dotknul, klub veřejně omlouvá. A taky zdůrazňuje, že nebylo cílem tohoto projevu nikoho urazit ani hanobit."

Právě představitele Techniky Brno si na svazu vyslechnou v příštím týdnu a na Stloukala přijde řada do konce měsíce. Nově složená disciplinární komise může trenérovi udělit trest ve škále od napomenutí, přes finanční pokutu, zastavení činnosti až po vyloučení činnosti z ledního hokeje.

Trest lze udělit i podmínečně a finanční pokutu je možné kombinovat i s dalšími body. Jednotlivec podle disciplinárního řádu schváleného v roce 2018 může obdržet pokutu do výše 10 tisíc korun.

„Šlo o chování, se kterým se neztotožňujeme, takže budeme postupovat podle řádů. Předali jsme celou věc disciplinární komisi, určitě nic jen tak nepřejdeme. Výsledek potom zveřejníme," dodal Král.

Dalším krokem ze strany svazu bylo, že se ke Stloukalovým radám ohledně výživy postavila MUDr. Marie Skalská z Centra sportovní medicíny. „Dělená strava nemá v tomto případě fyziologické opodstatnění," odpálila návrh, že si dorostenci mají začít dělit stravu. „Naopak, u mladých sportovců je žádoucí, aby jídlo zahrnovalo jak sacharidy obsažené v přílohách, tak bílkovinu v mase, mléku, mléčných výrobcích a rostlinných potravinách," dodala.

Odmítla i velké dávky vitaminu C, zákaz polévek či bagatelizování bolesti u mladých hráčů. Stloukala podpořila jedině v pohledu na konzumování tvarohu. Svaz toto doporučení vydal, protože se hromadily dotazy rodičů i výtky odborné veřejnosti. Do půlky prázdnin pak bude jasné, co celý výstup v kabině bude pro Stloukala znamenat.

