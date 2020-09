Chyťte zloděje! Eliáš smutní, z domu mu ukradli skvost za 100 tisíc

„Ultramaraton určitě ne, maraton možná. Nevylučuju to," říká Patrik Eliáš. • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Eliáš dva dny v kuse nevydrží, aniž by si nezaběhal, díky tomu se ocitá v bezvadné kondici. • Pavel Mazáč (Sport)

Hokejisté jsou skupina sportovců, o níž se traduje, že běh vyloženě nesnáší. Jako všude, i tady se najdou výjimky. Například Patrik Eliáš, legenda klubu New Jersey Devils. • Pavel Mazáč (Sport)

"Maratonci a ultramaratonci hodně používají značku ON, já ale kvůli kolenu potřebuju něco jiného, takže vybírám z nabídky Hoka," říká Patrik Eliáš. • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Eliáš při ceremoniálu, kdy v New Jersey vyvěsili dres s jeho číslem pod strop tamní haly • Profimedia.cz

Výrobce udává, že s tímto skvostem můžete směle vyrazit do podniků Světového poháru. Závodní trek Supercaliber model SL 9.7 Miami green, jehož cena začíná na 100 tisících, si pořídil i bývalý slavný hokejista Patrik Eliáš a jízdou na celoodpruženém kousku s karbonovými koly se nemohl nabažit. Teď má však utrum, nádherný speciál mu byl ukraden a ikona New Jersey Devils žádá o pomoc.

„Prosím o pomoc, toto kolo Trek Supercaliber mi bylo odcizené ve středu z domu! Za jakoukoliv informaci, která povede k nalezení, ODMĚNA!“ vyťukal v sobotu po obědě na Instagram nedlouho poté, co zjistil, že jeho miláček není v pražském domě k nalezení.

A o to je to pro Eliáše a jeho rodinu horší a nepříjemnější. Že lump řádil v jejich rezidenci. Patrik Eliáš zveřejnil i krátké video z kamery, zabudované na domě, která zaznamenává, jak lupič v černých kalhotách a botách táhne kolo ze sklepení a šine si to suverénně k hlavní bráně… Zarážející je i čas krádeže – před tři čtvrtě na osm ráno.

I z toho důvodu Patrik Eliáš doufá, že by se mohl najít svědek události a majiteli kola či Polici ČR přinést klíčovou informaci vedoucí k dopadení pachatele. „Kolo nebylo nejlevnější, ale o materiální stránku mi tolik nejde. Spíš o princip. Jak si tohle může někdo dovolit?“ nechápe Eliáš drzost zloděje.