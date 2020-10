Wohlův parťák poprvé o rozkolu: Selhal jsem. A Charouz ovládl Spartu

Josef Horešovský by rozkol s bývalým parťákem Pavlem Wohlem vzal nejradši zpět • Jaroslav Legner (Sport)

Už čtvrtstoletí Pavel Wohl nepůsobí v hokeji, stáhl se do ústraní po rozkolu ve Spartě • Profimedia.cz

S přestávkami se jejich cesty proplétaly třicet let. Byli velcí kamarádi. Josef Horešovský válel v obraně Sparty, Pavel Wohl za ni chytal. Taky spolu studovali, později trénovali, pracovali ve vedení Sparty. Potom přišel zvrat. „Nastala situace, kdy jsem se k němu nezachoval slušně. Tíží mě to čím dál víc,“ líčí mistr světa z roku 1972. Poprvé popsal, co se tehdy stalo...