Král o Růžičkově kauze či zavření první ligy: Moje ústupky mě štvou

Pustil se do spousty žhavých témat. Několikrát se rozpálil. „Některé věci v hokeji prostě nechápete a jen čumíte jak blázen, co je všechno možné,“ říká prezident Českého hokeje Tomáš Král. Nejvíc ho však štvalo sportovní ticho a zavřené stadiony. Hlavně pak absence přípravy reprezentace do 20 let, kterou už za sedm týdnů čeká start mistrovství světa v Kanadě. V pondělí v podvečer však vláda svolila k návratu ke standardnímu trénování na zimních stadionech a restartu profesionálních soutěží.

Týdny se všude ve světě hrálo, zatímco v Česku hokej stál. Nemohlo se ani trénovat. Junioři mají před sebou šampionát. Nebojíte se, že i kvůli současné situaci může přijít další pád?

„Ono to vypadá už jako věčnost, byl to ale ‚jen‘ měsíc pauzy. Teď se musí co nejdřív začít normálně trénovat a hrát, protože tohle už nebylo možné. Zprvu to vypadalo, že budeme mít proti ostatním výhodu, protože jsme začali hrát, kdežto zbytek světa stál. Teď je to bohužel naopak. Přišla druhá pecka, a bylo to. Program pro dvacítku máme už dlouho připravený, až teď ho ale můžeme spustit. Dvacítka byla priorita, neuhnul bych v tom. Když to přeženu, klidně bychom si postavili vlastní nekrytý stadion. Už bylo nezbytné sport a hokej znovu spustit. Jsem rád, že to všem konečně došlo.“

Dvacítku převzal jako hlavní kouč Karel Mlejnek, před ním ji vedl Václav Varaďa, který na dvou šampionátech nepřešel čtvrtfinále. Neštve vás zpětně ústupek, který jste udělal, když jste ještě před jeho jmenováním rázně prosazoval, že národní tým musí vést trenér na plný úvazek, což Varaďa nesplňoval?

„Zpětně mě tyhle ústupky štvou vždycky a netýká se to jen dvacítky. Problém je v tom, že portfolio trenérů je tu pořád malé, i když se to zlepšuje. Historicky jsme se u áčka pořád dokola bavili o dvou třech trenérech, u dvacítek to bylo podobné. Cíl byl, aby na obou střídačkách byli trenéři na plný úvazek. Ptáte se na Vencu… Uvěřil jsem, že to nebude na škodu. Říkal mi, že to bude dělat naplno a bude tomu věnovat každou možnou chvíli. On tomu věřil, já také. I zpětně vám řekne, že tomu dal maximum. Je to ale hodně subjektivní.“

Vy to vidíte jinak?

„Pracuje v Třinci, který vlastní ohromně silný majitel. Každý rok tam chtějí hrát o titul. Ať chcete nebo ne, pod tlak se můžete dostat. Venca se asi cítil trochu dotčeně, když jsem poslední šampionát hodnotil přísněji. Není to nic proti němu, je to vynikající trenér. Svéráz, má svoje kouzlo. Proto také u reprezentací byl a nepochybně ještě v budoucnu bude. Tady si ale myslím, že tomu nedal to, co to chtělo. Jsem o tom přesvědčený.“

Tím myslíte zřejmě množství času.

„Ano, narážím pouze na ten čas. Nemohl to všechno stíhat. Projevilo se to i na nominaci. Není to jen můj názor, ale i názor dalších odborníků. Jen z Litoměřic měli mít svoje místo v týmu minimálně další tři kluci, jednoznačně. Někteří se tam pak dostali dodatečně jako náhradníci, aby nakonec patřili v tom týmu k nejlepším. Kdyby jeho pozornost byla dostatečná, nechyběli by tam a týmu by to pomohlo. Třeba se pletu, a nebyli by tam i tak, nevím. Venca je v tomhle hodně specifický, dosáhl už řady úspěchů. Víc jeho osobní účasti tam ale chybělo.“

Když už jsme u ústupků, žere vás ten s uzavřením Chance ligy? Nechal jste se ukecat, že to pomůže k hojnějšímu nasazování mladých hráčů, jenže se to vůbec nestalo.

„To mě žere hrozně, možná ze všeho nejvíc. Nikdy jsem tuhle snahu majitelů