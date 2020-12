MasterChef a bývalý hokejista Staša o sociálních sítích: Nic nefejkuju!

„Je to velká jízda. Čekal jsem hodně, ale ani jsem nemohl tušit, že se něco takového bude dít. Že budu mít přes 200 tisíc followerů, že mě budou lidi takovým způsobem poznávat…“ přiznává Roman Staša, který se prý snaží na sociálních sítích působit hlavně upřímně. „Nedávám na sociální sítě nic, co není pravda nebo je nafejkovaný, něco co bych stříhal, přikrášloval,“ podává svůj návod, jak být oblíbený a zároveň si udržet dobrý pocit.

„Média, facebook, všechno nás to vtahuje do nějaké nereality… Když je člověk smutný, tak to na Instagram nedá. Mně třeba není do smíchu, tak to buď řeknu, nebo to nenatáčím. I proto tam nemám tolik příspěvků, nesdílím s lidmi každý den, protože by to nebylo v tu chvíli přirozený a nebyl bych to já,“ vysvětluje bývalý hokejový talent.

Právě zkreslování reality na sociálních sítích je podle něj také jejich největší problém. „Vytváří se dokonalý svět, který ale venku neexistuje. Na to musí trpět i děti…“ tuší oblíbený kuchař.

Koho na sociálních sítích sleduje on? Jak to má se sportem a sportovci? Kolik mu přibylo sledujících po finále MasterChefa? A co v týdnu zaujalo na sociální sítích sportovců?