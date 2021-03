Chomutov žádal o administrativní postup, kluby druhé ligy to zatrhly!

Hokejový klub Piráti Chomutov se nedočkal postupu z krajské do druhé ligy administrativní cestou. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) musel žádost Severočechů zamítnout s ohledem na fakt, že vstup Pirátů do třetí nejvyšší soutěže nepodpořili zástupci všech jejích stávajících účastníků.

Chomutovští, kteří hráli ještě v sezoně 2018/19 extraligu, byli loni kvůli finančním potížím nuceni vzít místo první ligy zavděk krajskou soutěží. Tu ale hned zkraje ročníku přerušila a následně i předčasně ukončila přetrvávající pandemie koronaviru. Severočeši tím pádem neměli možnost si postup vybojovat sportovní cestou.

Výkonný výbor ČSLH podle informací v tiskové zprávě připustil, že pro sportovní kvalitu a diváckou atraktivitu soutěže by účast Pirátů Chomutov byla přínosem. Ale protože se jedná o soutěž s postupy a sestupy, podmínil jejich zařazení souhlasem všech účastníků. A právě na tomto bodě varianta posunu chomutovského klubu vzhůru administrativní cestou ztroskotala.

„Vzhledem tomu, že více než třetina klubů se zařazením buď nesouhlasila nebo se v termínu nevyjádřila, výkonný výbor ČSLH žádost klubu Piráti Chomutov neschválil,“ uvedl svaz.

„My jsme měli signály, že některé kluby jsou proti našemu zařazení administrativní cestou, takže nás rozhodnutí výkonného výboru úplně nepřekvapilo,“ okomentoval rozhodnutí na klubovém webu Daniel Badinka, předseda výkonného výboru Piráti Chomutov z.s. „Zároveň však platí, co jsme avizovali už při oznámení o nedohrání krajské ligy. Budeme se chystat na novou sezonu s tím, že případným jednáním o získání licence na druhou ligu od některého z účastníků bychom se nebránili,“ doplnil Badinka.

Severočeši odehráli v sezoně krajské ligy Ústeckého kraje pouhé dva zápasy. Nejprve vyhráli 5:3 na ledě SK Kadaň, následně zdolali doma drtivě 15:2 Lovosice. Jejich třetí vystoupení v Roudnici nad Labem bylo nejprve z preventivních důvodů odloženo kvůli marodce chomutovského A-týmu, následně byly zastaveny všechny amatérské soutěže.

„Je to pro nás do jisté míry zklamání, protože jsme vše směřovali k tomu, abychom mohli bojovat o postup do druhé ligy,“ uvedl tehdy Badinka.