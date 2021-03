Doma lockdown, v cizině trénink za šílené peníze. Katastrofa, říká kouč

Vzal dva třinecké dorostence, které díky svým kontaktům v Ambri na měsíc umístil do patronátu švýcarské výchovy. Jenže o takové klice může mluvit jen titěrné množství zapálených teenagerů. Drtivá většina doma nekompromisně uvadá. Pokud náhodou nenajde flíček na kempu v zahraničí, kde už pochopili, co je česká tíseň, a násobně zvedli nájemné za ledovou plochu. „Zatímco my stojíme, ve Skandinávii vesele pokračují v trénování i hraní,“ štve Richarda Kovaříka. Zdaleka nejen jeho.

Situace v mládežnickém hokeji je absurdní a kritická. Nakolik se to odráží v nervozitě rodičů?

„Dennodenně mám několik telefonátů, nejen odsud, ale i ze Slovenska. Rodiče jsou skutečně zoufalí, nevědí, co dělat. Deset, patnáct let v kuse o víkendech i přes týden mrznou na zimácích, podporují kluky a najednou je konec. Sedí doma mezi čtyřmi stěnami a nevidí světlo na konci tunelu. Doma všechno zavřené a oni nevědí, co dál. Jediná možnost je tedy zahraničí. Skandinávie, Švýcarsko, Rakousko nebo zámoří. Ne všude se smí hrát mistráky, ale mohou si domlouvat přáteláky a co je hlavní, pokračují v trénování. Zatímco u nás se nesmí nic. A tak trénuje jenom ten, kdo má odvahu a nebojí se, že ho někdo udá a celé to praskne.“

Je skvělé vnímat, že na severu Evropy jsou dávno o míle dál, a Česko, které roky Švédy a Finy marně dohání, přešlapuje na místě…

„Bohužel, tak to je. Nedávno jsme měli jet na turnaj do Švédska, měsíc kolem Vánoc byli zavření. Teď už trénují a hrají zápasy. Informace z Finska hovoří o tom, že mládežnické kategorie normálně dohrávají sezonu.“

Do švýcarského Ambri, které si vás najalo jako kouče dovedností ke dvacítce, se vám podařilo udat hráče z Třince Matěje Sedláčka a Šimona Pohlůdku. Prima, ale problém českého hokeje to neřeší. Navíc stáž na západě Evropy si mohou dovolit jen dobře situované rodiny, že?

„Nezbývá než souhlasit. Nynější krize jen prohlubuje rozdíly mezi majetnějšími rodinami a těmi, které si zahraničí nemohou dovolit. Umístit kluka na měsíc do Švýcarska samozřejmě není zadarmo, a to ještě druhá strana připravila klukům fantastické podmínky. Ale ani tak si to nemůže každý zaplatit.“

Jak zní detaily? Na kolik celá akce vyjde?

„Veškeré hokejové náklady jdou za klubem, ubytování si kluci musí platit.