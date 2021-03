Brankář Pavelec přiznal: Jel jsem 300 km/h a nepřináší to požitek

Diváci se dozvědí, jakou nejvyšší rychlostí Pavelec za volantem zažil. Před deseti lety jel v Německu rychlostí 300 km/hod., ale... „Zážitek to nebyl, okamžitě jsem sundal nohu z plynu. Je to rychlost, kdy se může stát cokoliv a každé malé zaváhání může dopadnout fatálně. Utvrdil jsem se v tom, že to nepřináší žádný požitek z jízdy,“ popsal bývalý reprezentant.

V zimních měsících ostatní majitelé svá Bentley po silnících tolik neprohání, Pavelec ho však nešetří. „Snažím se jezdit co nejvíc. Nejsem zastánce toho mít dvě auta a střídat to na zimu a léto. Právě proto jsem si ho vybral, je to čtyřkolka, na našich silnicích zvládne cokoliv,“ prozradil Pavelec, který ukončil kariéru v roce 2018 už v 31 letech.