Auta šampionů: Kadlec ukáže sporťák, promluvil o nenaplněném potenciálu

Nedávno to byl rok, kdy definitivně dopsal kapitolu s názvem profesionální fotbalista. Teď je Václav Kadlec spokojený, když to ještě šlo, šel si zakopat III. třídu, začal pracovat i jako skaut. V novém pořadu O2 TV Sport Auta šampionů se představí jako hrdý majitel nabušeného BMW. „Kdyby mi v 16 někdo řekl, že budu mít zápasy za nároďák a do tý bundesligy se dostanu… tak bych to asi vzal,“ přiznává upřímně, když se s Petrem Větrovským vrací i ke své fotbalové kariéře.

Jak se Václav Kadlec po brzkém konci kariéry srovnával s tím, když se psalo a mluvilo o nevyužitém potenciálu? „Bylo to asi někde mezi... Ve Frankfurtu, po prvním půlroce, který mi vyšel náramně, tak jsem asi od sebe čekal, že by to mohlo jít ještě někam dál,“ přemítá s odstupem.

„A asi to čekala i veřejnost, protože ten start byl krásnej, a možná se z toho dalo vyždímat víc,“ tuší Kadlec. „Na druhou stranu v v devatenácti jsem byl v béčku Sparty po dvou operacích, půl roku jsem nehrál. Nevěděl jsem, jestli budu vůbec pravidelně hrát ligu… Pak přišel trenér Lavička a vzalo to úplně jiný směr až do bundesligy,“ připomíná svou zašmodrchanou cestu.

„Asi se dalo vyždímat víc… Ale po to všem, co jsem zažil; kdyby mi v 16 někdo řekl, že budu mít zápasy za nároďák a do tý bundesligy se dostanu.. Tak bych to asi vzal,“ uzavírá otázku na tělo.

