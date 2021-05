Tlustý ukázal lásku, z Ferrari mačkal (skoro) maximum: To už je šrumec!

Ví se, že rychlé vozy má rád. Teď v show Auta šampionů nechal bývalý hokejový reprezentant Jiří Tlustý nahlédnout do své vášně hlouběji. „Udávají, že maximálku má 350 nebo 360 km/hod,“ culil se hráč, který má na kontě 450 zápasů ve slavné NHL, u svého Ferrari.

Petru Větrovskému Tlustý přiznal, že z rudého žihadla vytáhl prakticky jeho maximum... „Já jsem s ním jel 349 km/hod. Ještě tam bylo tisíc otáček, ale už jsem k tomu autu měl obrovský respekt,“ popisoval v Autech šampionů.

Vše prý proběhlo na prázdné německé dálnici. „Vyzkoušel jsem si to... Už je to šrumec, může se stát cokoliv,“ varoval Tlustý. „Teď už nekoukám jen na sebe a nechci nic způsobit,“ měl jasno někdejší reprezentant, který provezl i svého průvodce.

„Chápu, proč se ti to líbí,“ konstatoval Větrovský, kterému došla slova. „Je to svezení, má to sílu, a když má někdo k autům lásku a cit, tak z tohohle má radost,“ konstatoval Tlustý, jenž vedle aut promluvil třeba i o konci své kariéry.

