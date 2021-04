Jiránek řekl, kolik už v životě utratil za auta. Částka vám vyrazí dech

„Tak asi hodně,“ směje se Martin Jiránek nad otázkou, kolik za auta, mezi nimiž byly i hodně luxusní značky, celkem utratil. „Ani jsem nad tím nepřemýšlel, ale bude to pěkná částka. Padesát, šedesát milionů? Možná míň,“ přemítal mistr Evropy do 21 let a člen bronzového týmu z legendárního EURO 2004.

V pořadu Auta šampionů ale zavzpomínal třeba i na svá studia. „Jsem vyučený řezník-uzenář,“ prozradil Jiránek. „Pak jsem si dělal ještě nástavbu, kdy se ze mě mohl stát veterinář, ale tam jsem to asi dva měsíce do maturity ukončil, protože jsem měl tenkrát v Bohemce na výběr - buď školu, nebo fotbal. Tak jsem si vybral fotbal,“ říká fotbalový expert Sportu.

