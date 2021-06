Příprava na MS v parahokeji finišuje. Nový kapitán? Vybrali starého vlka, váží si Kubeš

Novým kapitánem národního týmu je Pavel Kubeš. „Je to čest i výzva být kapitánem reprezentace, přijal jsem to s pokorou, překvapilo mě, že si kluci vybrali takového starého vlka, ale je to velká výzva,“ řekl Pavel Kubeš. Co se kapitánským céčkem na dresu mění? „Začal jsem chodit dřív na led,“ usmívá. „Od hecování máme trenéry, ale já se snažím jít příkladem, mladým hráčům poradit, více si korigovat i svou pětku.“

Národní tým má za sebou první testy, krátkou izolaci a začíná v Ostravě trénovat. V rámci přípravy sehraje několik modelových zápasů. První dva s Kanadou. „Cítíme se dobře, víceméně se snažíme teď srovnat do tréninkového a zápasového rytmu, podřídíme tomu maximum,“ líčí trenér Jiří Bříza. „Co se týče volného času, tak se toho moc nenabízí a trávíme to všichni individuálně na pokojích.“

Na české soupisce se objevilo hned několik nových jmen. Jsou to borci, kteří se přihlásili po úspěšném šampionátu v roce 2019 v Ostravě. Národní dres nově oblékají například Radek Zelinka, Václav Hečko, Alex Ohar nebo Patrik Sedláček.

Mistrovství světa v para hokeji bude hrát v Ostravě osm týmů. V elitní skupině jsou Kanada, USA, Jižní Korea a Česko. Ve skupině B Slovensko, Norsko, Itálie a Rusko. Češi šampionát zahájí v sobotu s Jižní Koreou (12). V neděli 20. června hrají s USA (14.30), v úterý 22. června s Kanadou (14.30).

První dva ze skupiny A postupují přímo do semifinále (pátek 25. června). Týmy na třetím a čtvrtém místě hrají čtvrtfinále s nejlepšími týmy skupiny B (středa 23. června). Finále a zápas o bronz je na programu v sobotu 26. června. Titul z mistrovství světa 2019 z Ostravy obhajují Spojené státy Americké.