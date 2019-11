Nohu mu urval kombajn. I tak „Pahýl“ řádí na kole a chystá se na para hokej

O nohu přišel už ve dvou letech, když v kukuřici nešťastně narazil na kombajn. Daniel Bařák z Těrlicka (28), kterému kamarádi a známí neřeknou jinak než Pahýl, přesto málokdy uhne před jakoukoliv sportovní výzvou. Sbíral medaile v minikárách, závodně plaval s paralympioniky, v terénu na kole předvádí neskutečné kousky nebo si i bez levé nohy vyšlápnul na Sněžku. Díky charitativnímu projektu Saves Help , do něhož se díky Šimonovi Hrubcovi zapojilo už 39 českých i slovenských brankářů, má před sebou novou výzvu: para hokej.

„Hledal jsem nějakou aktivitu na zimu, abych zaměstnal tělo,“ líčí Daniel Bařák. „Byl jsem se letos podívat na mistrovství světa para hokejistů v Ostravě a to mě oslovilo. Začal jsem trénovat s klukama ze Studénky v Havířově, mám za sebou asi šest tréninků. Jsem opravdu začátečník, teprve se učím bruslit.“

Jinak ovšem Daniel Bařák sportuje odmalička. „Asi od šesti let jsem jezdil slalom minikár, což jsou takové káry jezdící z kopce slalom kolem plechovek,“ vzpomínal v rozhovoru pro Elementstore.cz. „Pak mě rodiče podporovali v plavání, které jsem dělal, dá se říct, vrcholově a měl jsem možnost trénovat s českými paralympioniky. Ale bylo těžké zkombinovat dvoufázové tréninky, školu a bike. A protože jsem typ člověka, který má rád adrenalin, tak kolo natruc všem nakonec vyhrálo.“

Danielu Bařákovi kamarádi neřeknou jinak než Pahýl. O nohu přišel pod kombajnem, miluje jízdu na kole a chce se vrhnout na para hokej...







Na terénním kole je Bařák schopný předvádět neskutečné kousky. Jezdí sjezd, zkouší triky a skoky. „Sjezd mám ale nejraději, protože při něm mě pohání hlavně gravitace,“ usmívá se. „Tam mi absence končetiny vadí nejméně.“

K para hokeji se dostal náhodou. Hledal zimní sport a v Havířově, kde s rodinou bydlí, narazil na para hokejisty ze Studénky. Když se po několika trénincích dozvěděl, že bude jedním ze sedmi začínajících hráčů, které Šimon Hrubec společně s parťáky vybral do projektu Saves Help, byl nadšený. Nové para sáně z Kanady mu v úterý předal vítkovický brankář Daniel Dolejš.

„Měl jsem strašnou radost, že kluci vybrali mě, budu se moct dál vyvíjet,“ těší Bařáka. „Sáně jsou profi, kanadská výroba. V Kanadě s para hokejem začínali, mají to tam zmáknuté, saně jsou lepší a sedák si můžu nastavit podle sebe. Lépe se v nich sedí, vydržím déle trénovat než v těch starých, co jsem měl zatím půjčené.“

Dalších šest kousků saní na para hokej, které se pořídily za takřka čtvrt milionu korun z nultého ročníku Saves Help, putuje i do ostatních para hokejových klubů. Jejich zástupci vyberou, komu saně věnují. Ve Studénce je získal právě Dan Pahýl Bařák. „Sáně od Saves Help jsou velkým krokem ke splnění snu, protože para hokej je pro mě šíleně nákladný sport. A je to i velká motivace. Zkusit něco dokázat zase v novém sportu,“ dodal Bařák.