Český hokej proti drogám? Hra na schovávanou, hráči v tom jsou sami

Smrt obránce Marka Trončinského znovu rozvířila téma sportovců, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách, hazardu či upadli do vážných finančních potíží. Těmto problémům i jejich zhoubným důsledkům se dalo předejít a zabránit, kdyby se s hráči patřičně pracovalo. V zámoří dávno mají svá pravidla a hokejistům v nesnázích nabízejí pomoc. Totéž ve Skandinávii. Česko? Tady se nic neděje. Nebo žalostně málo. Deník Sport požádal představitele hokejového svazu o vyjádření k tématům, která s problematikou souvisejí. Za svaz odpověděl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund. Ze srovnání se světem nevychází Český hokej dobře.

Hra na schovávanou, přehazování ožehavých témat z jedné instituce na druhou, ze svazu na kluby a naopak. Stačí si prověřit pár odkazů. Namátkou, webové stránky hráčské asociace uvádějí poradenskou firmu Sedpo coby vzdělávací spolek pro hráče. Odkaz na ni však nefunguje. Zástupce společnosti David Ohnutek, prezentovaný jako spolupracovník ČSLH, už dvě sezony trénuje v Dánsku. Firma dál funguje, ale zabývá se vzděláváním a jazykovou výukou hráčů, kteří projeví zájem. V zámoří fungují i programy, které se snaží hráče chránit před zhoubnými vlivy jako alkohol, drogy, hazard či finanční negramotnost. Část z nich hradí kluby. U nás nula. Stránky CAIHP nebyly dlouho aktualizovány, ovšem dá se přes ně prokliknout na prodejce motorek nebo sexshop. ČOV nabízí finanční příspěvky na rozvojové aktivity zvyšující uplatnitelnost sportovců na trhu práce. Vztahuje se jen na trestně bezúhonné medailisty z OH, MS, reprezentanty a vrcholové sportovce.

Český hokej: „Takové programy existují a svaz na řadě z nich spolupracuje. Podobně jako například v zámoří přitom vycházíme z toho, že v profesionálním hokeji by se měly problematice věnovat především kluby na úrovni APK LH a Česká asociace hokejistů. Právě CAIHP ostatně nabízí členům odborné poradenství a služby v oblasti finanční gramotnosti, ať už jde o právo, daně a účetnictví, pojištění, leasingy, investice, reality nebo vzdělání… Svaz se soustředí především na mládežnický hokej, jeho programy zahrnují – vedle mladých hokejistů – trenéry, lékaře a rodiče. Některé realizuje samostatně, další s partnery jako jsou Český olympijský výbor (ČOV), Česká unie sportu (ČUS) nebo Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR).“

Český hokej: „Nemáme informace, že by návykové látky a gamblerství byly významnou či dokonce převládající příčinou, proč mladí hráči končí se sportem. Rizika ale nepřehlížíme a problematice se dlouhodobě věnujeme. Prevence drogové závislosti je součástí studia trenérských licencí, ať už svazového nebo vysokoškolského, metodických materiálů a odborných seminářů. Etický kodex a další dokumenty svazu zavazují trenéry a kluby, aby vedli hráče k odpovědnosti za sebe samé a neprodleně řešili případné negativní jevy. Podílejí se na tom i regionální trenéři a profesionální trenéři žáků, jejichž práci přímo řídíme a financujeme. Další preventivní programy realizují školy, s nimiž kluby spolupracují v rámci statusu Akademií Českého hokeje. Pro rodiče hokejistů jsou určeny semináře sportovního psychologa, které organizujeme v regionech, stejně jako semináře, pořádané ve spolupráci s Českou trenérskou asociací ČOV…“

Hlinkův fond nestačí

Český hokej: „Finanční podporu realizujeme zejména prostřednictvím Nadačního fondu Ivana Hlinky, který již rozdělil finanční prostředky ve výši přibližně pět milionů korun. Pokud je zájem, nadační podporu je možné využít i na léčebné programy v oblasti gamblerství nebo jiné závislosti. I v tomto případě ovšem platí, že první krok musí učinit sportovec sám, svaz ho může v jeho snažení prostřednictvím fondu podpořit.“

Komentář Sportu

Nadační fond Ivana Hlinky je velmi chvályhodná věc a je skvělé, že existuje. Ale nestačí. Pomáhá hlavně bývalým hráčům a činovníkům, pokud se oni nebo jejich rodiny ocitnou v tíživé situaci, potřebují prostředky na léčebné či další výlohy. Schválení podpory v podobě daru vychází z údajů o ročním příjmu a zdůvodnění žádosti. Spousta jich to sama neudělá. Pro lidi, kteří spadli do dluhů či závislosti vlastní slabostí či nevědomostí, nefunguje žádný podpůrný program ani fond, kde by našli pomoc a mohli přežít, pokud se ocitnou v nouzi.