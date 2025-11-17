Předplatné

ONLINE: Česko - Gibraltar. Schick s Chorým v útoku, hrají i Karabec a Beran

Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San MarinuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz, ČTK
Kvalifikace MS fotbal 2026
Čeští fotbalisté uzavírají proti outsiderovi z Gibraltaru skupinovou část kvalifikace mistrovství světa 2026 i program v letošním roce. Reprezentanti sice už mají jistotu druhého místa v tabulce a tím i účasti v březnové baráži o postup na šampionát, potřebují ale zvítězit kvůli lepšímu nasazení pro los. Jak dopadne druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Jaroslava Köstla? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko761023:219
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora73046:149
5Gibraltar70073:220

