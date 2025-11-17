ONLINE: Česko - Gibraltar. Schick s Chorým v útoku, hrají i Karabec a Beran
Čeští fotbalisté uzavírají proti outsiderovi z Gibraltaru skupinovou část kvalifikace mistrovství světa 2026 i program v letošním roce. Reprezentanti sice už mají jistotu druhého místa v tabulce a tím i účasti v březnové baráži o postup na šampionát, potřebují ale zvítězit kvůli lepšímu nasazení pro los. Jak dopadne druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Jaroslava Köstla? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0