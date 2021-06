Zábranský líčí, proč zase opustil Brno: Jokinen říkal, že mě dostane do NHL

Libor Zábranský se z hostování ve Varech nevrací do brněnské Komety, ale míří do Finska • Pavel Mazáč / Sport

Libor Zábranský dresu české reprezentace do dvaceti let • Michal Beránek (Sport)

Deset hodin zkoumal Olli Jokinen na videu jeho hru v Karlových Varech a na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Rozpitval každé střídání a pak zavelel: Toho chci! Slavný Fin si na začátku své trenérské kariéry vybral do finského týmu Mikkeli Jukurit obránce Libora Zábranského (21), což syna majitele Komety upoutalo. „Říkal, že mě do dvou let dostane zpátky za moře. To pro mě bylo rozhodující,“ líčí v rozhovoru pro iSport Premium.