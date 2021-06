Finále Zlaté hokejky: Pastrňák útočí na rekord, v TOP 10 i Jaškin či Vaněček

David Pastrňák bere zisk třetí Zlaté hokejky v řadě jako velkou čest, mnohem raději by se ale vrátil do Česka se Stanley Cupem • Michal Beránek (Sport)

Do nejlepší desítky se prosadili brankář Vítek Vaněček (Washington), obránce Filip Hronek a útočníci Pastrňák, David Krejčí (oba Boston), Dominik Kubalík (Chicago), Martin Nečas (Carolina), Ondřej Palát (Tampa Bay), Jakub Voráček (Philadelphia), Jakub Vrána (Detroit) a Dmitrij Jaškin. Jediný zástupce evropských soutěží předčasně ukončil smlouvu v Dynamu Moskva a coby nejlepší střelec minulé sezony KHL má namířeno zpět do NHL.

V porovnání s úvodním kolem, které vyhrál s přesvědčivým náskokem Pastrňák před Palátem a Jaškinem, si prohodili místo mezi nejlepší desítkou útočník Pavel Zacha (New Jersey), jenž skončil nakonec patnáctý, a Krejčí. Celkový vítěz ankety z roku 2013 Krejčí se mezi nejlepších deset domácích hokejistů dostal už pojedenácté.

Podeváté je mezi tuzemskou elitou loni i předloni třetí Voráček, jenž se mezi vítěze zapsal v roce 2015 a v letech 2017 a 2018 byl druhý za Pastrňákem. Nováčkem v první desítce je Vaněček. Kapitán reprezentačního týmu na mistrovství světa v Rize a vítěz švýcarské ligy s Zugem Jan Kovář skončil jedenáctý. Celkem získalo alespoň jeden hlas v úvodních kolech hlasování 45 hokejistů.

Finálovou desítku určila dvě kola hlasování zástupců hokejového svazu, trenérů reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a hokejových novinářů. O vítězi rozhodnou pouze hlasy získané ve třetím kole, výsledky předchozích dvou se nezapočítávají. Jeho uzávěrka bude po skončení bitev o Stanleyův pohár v play off NHL.

Pokud by Pastrňák uspěl i v 53. ročníku ankety a vyhrál, překonal by dosavadní maximum v počtu po sobě jdoucích triumfů. Jen on a legendární Jaromír Jágr (v letech 2005 až 2008) získali Zlatou hokejku čtyřikrát v řadě. Jágr je rovněž celkovým rekordmanem s 12 vítězstvími, pětkrát vyhrál brankář Dominik Hašek, čtyřikrát se to vedle Pastrňáka podařilo i Vladimíru Martincovi.

Přehled kandidátů na Zlatou hokejku po 2. kole hlasování (abecedně):

První desítka

Filip Hronek (Mountfield Hradec Králové; Detroit Red Wings/NHL), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL), David Krejčí (Boston Bruins/NHL), Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL), Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL), Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL), David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Vítek Vaněček (Washington Capitals/NHL), Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), Jakub Vrána (Washington Capitals/NHL; Detroit Red Wings/NHL).

Další pořadí:

11. Jan Kovář (EV Zug/Švýc.) 168 bodů, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 160, 13. Šimon Hrubec (Kunlun Red Star/KHL; Avangard Omsk/KHL) 138, 14. Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec) 90, 15. Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) 77, 16. Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) 44, 17. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL) 42, 18. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL) 41, 19. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg/KHL) 32, 20. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 26, 21. Jakub Flek (HC Karlovy Vary) 24, 22. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 23, 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 22, 24. Filip Zadina (HC Oceláři Třinec; Detroit Red Wings/NHL) 19, 25. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 17, 26. Petr Mrázek (Carolina Hurricanes/NHL) 14, 27. Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec), Michael Špaček (Tappara Tampere/Fin.; HC Oceláři Třinec), Jakub Zbořil (HC Kometa Brno; Boston Bruins/NHL) všichni 12, 30. David Šťastný (BK Mladá Boleslav) 10, 31. David Rittich (Calgary Flames/NHL; Toronto Maple Leafs/NHL) 8, 32. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec), Roman Will (Traktor Čeljabinsk/NHL) oba 7, 34. Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera), Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) oba 6, 36. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.; San Diego Gulls/AHL), Viktor Hübl (HC Verva Litvínov), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk/KHL; HC Dynamo Pardubice) všichni 5, 39. Daniel Vladař (HC Dynamo Pardubice; Boston Bruins/NHL; Providence Bruins/AHL) 4, 40. Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav), Jiří Sekáč (Avangard Omsk/KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL), Vladimír Sobotka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.; HC Sparta Praha) všichni 2, 44. Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL) oba 1.