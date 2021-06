Šéf Znojma zvažuje konec: Čechům se furt něco nezdá. Navrhuje změny

Český hokej jde špatnou cestou. Moc profiklubů, přeplácení a k tomu problémoví hráči. To je názor Pavla Ohery (55), šéfa Znojemských Orlů, kteří se po roční pauze vrací do mezinárodní bet-et-home ICE Hockey League (ICEHL). Je jim tam dobře. „Na extraligu peníze nemáme a sportovně je tato soutěž daleko zajímavější než naše první liga,“ tvrdí v rozhovoru pro Sport.

Má jasné názory, ale už ho unavuje o nich ostatní přesvědčovat. I proto znojemský boss Pavel Ohera zvažuje, že po sezoně v čele znojemského hokeje skončí. Nasypal do něj hromadu vlastních peněz. Ještě jeden ročník dá určitě. Slíbil to Miroslavu Fryčerovi, nedávno zesnulému kouči a svému blízkému kamarádovi. To pro něj budou Orli na ledě létat.

Proč Znojmo dál preferuje mezinárodní ligu?

„Samozřejmě těžíme z polohy. Spousta lidí odtud pracuje v Rakousku. Do Vídně to mám hodinu a do Prahy dvě. A to musí dálnice jet. Kdybychom měli sídlo v Ostravě, tak by to moc smysl nemělo. Upřímně, ve Znojmě peníze na extraligu nejsou a reálně to nevypadá, že někdy budou. To by musel přijít opravdu významný sponzor. Jako kdysi JME.“

Co je s Jaroslavem Vlasákem, bývalým mecenášem, který dotáhl Orly do tuzemské špičky?

„Jarda hokej zcela opustil. Občas si voláme, potkáváme se. Viděl jsem ho i na našem stadionu v restauraci. Velkou část roku tráví v Rakousku, kde si pořídil chalupu. Jirka Beroun (trenér) je jeho zeť, takže nějaký přehled má. Ale klubu nijak finančně nepřispívá.“

Kolik vám chybí peněz, abyste utáhli nejvyšší soutěž?

„Letos budeme mít rozpočet kolem devětadvaceti milionů korun. V extralize bychom dostali deset od BPA, takže bychom byli zhruba na čtyřiceti. Asi by to nějak šlo, ale já tvrdím, že hráči v extralize jsou neskutečně přeplacení. To je můj soukromý názor.“

Nejste sám, kdo si to myslí.

„Můžu srovnávat s tím, jaké hokejisty můžete mít za určité peníze z ciziny. Z Finska, ze zámoří, a jaká je představa hráčů v Čechách. Trošku se tady míjí cena a výkon. Na špičkové hráče z Chance ligy ještě dosáhneme. Máme je tady. Kluci jako Gorčík a podobně hráli ve svých týmech prim. Ale obecně je ze zahraničí k dostání za lepší peníze větší kvalita.“

Tušíte, kolik si vydělá elitní hráč v ICEHL?

„V takovém Salcburku klidně můžou být hráči, kteří mají kolem pěti šesti milionů korun v