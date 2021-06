Skvělý Kudela deptal americké hvězdy! Jak se mi chytalo? Mokře…

Jsou prohry, po kterých můžete mít hlavu nahoře. Je to tento případ?

„Tahle k nim patří určitě. Věřím, že to bude velké povzbuzení pro celý tým, takhle dobrý výsledek jsme s Američany dlouho neuhráli.“

Jak se vám chytalo?

„No, když se na sebe podívám, tak řeknu – mokře. (usmívá se a ukáže na kompletně propocený dres) Na nedostatek střel si stěžovat nemůžu.“

Cítil jste, že by to mohl být váš den?

„Nechytal jsem proti Američanům poprvé. Byl jsem v bráně na šampionátu v roce 2019, chytal proti nim i nějaké další turnaje, jsem na jejich tempo zvyklý. Podle toho jsem se i připravoval, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem se nezapotil.“

Nebyl jste ráno před zápasem nervózní?

„Jako před každým zápasem. Na to jsem si už zvykl. Před dvěma lety jsem nervózní byl, ale teď už ne. Už jsem byl v klidu.“

Hned ve druhé minutě jste chytil trestné střílení, nakoplo vás to?

„Pomohlo mi samozřejmě hodně, protože tohle opravdu potěší. Nevydaří se to pokaždé, dnes ano. Pomohlo mi to. Na rovinu, úplně nejtěžší moment to nebyl. Nevím přesně, kdo jel (Josh Hargis), ale nevytáhl extra blafák, kterých bych neznal.“

V zápase jste předvedl několik bravurních zákroků lapačkou, je to vaše specialita?

„U nás to je vlastně jediné. Nejsme zrovna vysocí, máme pod tyčkou hodně místa, když není rychlá lapačka, je něco špatně. Udržet dvacet minut nulu proti Američanům, je sakra velký úspěch.“

V roce 2019 jste od Američanů dostali 10 gólů…

(rychle reaguje) „Před dvěma lety to bylo 2:10 už po druhé třetině. Sakra smekám před klukama z Ameriky, jak mě ocenili. Kroutili hlavami, co jsem všechno chytil. Myslím, že můžou být spokojení i s tím, že se trefili aspoň párkrát.“ (usmívá se)