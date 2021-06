Lítalo nám to kolem branky, mrzí kapitána para hokejistů po Koreji

V čem vám dělali Korejci největší problémy?

„Přesně si plní rozkazy, co dostanou od trenéra. Nenechají nás sjet do akcí, které máme naučené, jsou houževnatí, jezdí. Jejich čtrnáctka (Hwan Seung Jung) je opravdu hodně rychlá, využívají hybridního zakázaného uvolnění, což nám nehraje do karet. Chtěli jsme to urvat, bohužel jsme doplatili na naši produktivitu, kdy jsme nebyli schopni zakončit. Šance jsme měli, neproměnili jsme je. Jedno dvě hloupá vyloučení, dostali jsme se pod tlak, přistoupili na jejich hru. A podle toho to tak dopadlo.“

Američané a Kanaďané jsou jasnými favority, s Koreou jste hráli o třetí místo ve skupině a lepší nasazení do čtvrtfinále. Jak se mění plány?

„Pro nás se nic nemění, musíme zabojovat proti Americe, Kanadě, což bude těžké. Pak na nás s největší pravděpodobností vyjde Rusko, pořád to máme otevřené. Musíme udělat maximum pro to, abychom skončili do pátého místa.“

Hráli jste po dlouhé pauze, bylo to znát?

„Určitě, máme dva nováčky, pro které to byl čtvrtý zápas v životě. Jdou herně nahoru, fyzicky nahoru, ale zkušenosti chybí. Nedostali jsme se na žádné přípravné zápasy a pak to tam bylo i vidět.“

Zmínil jste produktivitu, nicméně korejský brankář chytal velmi dobře, souhlasíte? Kryl 18 vašich střel.

„On dobře zachytal a nám to nelepilo. Lítalo nám to kolem branky, trefovali jsme se do hráčů, štěstí nestálo na naší straně.“

Užili jste si fanoušky, byť hala může být obsazená jen z 25 procent?

„Jednoznačně, podpora byla, divákům patří velké poděkování.“

Jak se připravit na Ameriku a Kanadu?

„Budeme muset spoléhat na štěstí, na Vápna (brankáře Michala Vápenku), doufat a modlit se. Hele, šance je vždycky. Ale z mého pohledu malá.“