Já bych prohrál i se zdí, smál se bavič „Geňa“. Litoval parťáka Ručinského

Sám Martin Ručinský má někdy problém, aby vůbec mohl hrát. Parťák ho tak rozesměje, že má co dělat, aby neupustil raketu. „Ten má neuvěřitelný hlášky. Dokáže mě úplně rozsekat,“ popisuje olympijský šampion z Nagana, jinak skvělý tenista.

„Klidně by se tím mohl živit,“ chválí ho Výborný, někdejší hokejový šikula a kapitán zlatých šampionů z Vídně z roku 2005. Spoluvlastní úspěšnou firmu SKYHILL, velkého hráče v oblasti realit. Právě společnost, která v minulém roce dostala za projekt Římská 20 prestižní cenu veřejnosti, tenisový turnaj organizovala.

Ručinský s Genzerem se dostali do semifinále, v něm ale prohráli. Což přiválo smršť reakcí od slavného showmana z Partičky. Ještě než se usadil ke stolu, pravil: „Chtěl jsem si postavit barák, ale postavím si jenom zeď. A budu do ní bušit. Jenže já bych prohrál i s ní.“

Když přicházel Ručinský, vstal a vzal ho kolem ramen: „Růčo, sory, já vím, že se dneska se mnou rozcházíš.“

To jako reakce na to, že pár úderů zkazil. Po jednom z nich zařval: „Ty vole, ani tenis mi nejde. Já jsem jenom prostě hezkej…“ Všichni tři parťáci na kurtu si museli dát pauzu, aby další fór rozdýchali. „Je s ním hrozná sranda. Pořád. Takový dar nemá moc lidí, ale on jo,“ popisuje hokejová ikona, která s „Geňou“ hraje už přes více než rok.

„Chudák. Vyhrál Nagano, válel v NHL, sbíral mistrovské tituly, ale až teď poznal, jak je život těžkej, protože vyfasoval mě,“ popichoval Ručinského.

„Jako tenista je velmi chytrý, vidí to dobře. Někdy ale sám sebe zbytečně dostává pod tlak. A nesmí u toho chlastat tolik vína,“ reaguje pobaveně Výborný, který hrál ve dvojici s někdejším centrem Josefem Strakou a dotáhli to až do finále. V něm nestačili na fotbalovo-hokejovou dvojici Rudolf Skácel – Pavel Brendl. Turnaje se zúčastnili i někdejší fotbalový kanonýr Horst Siegl nebo herec Sagvan Tofi.

Umění předvedli rovněž podnikatelé nebo zákazníci společnosti SKYHILL. „Je to z naší strany i takové poděkování,“ popisuje Výborný, jenž při podnikání stejně jako při hokeji ctí fair play. Přitom se málem nehrálo, v noci před turnajem v Praze udeřila bouřka a správce areálu ve Střešovicích musel od pěti hodin ráno na kurtech makat.

Turnaj se uskutečnil ve stejný den, kdy večer zpustošilo tornádo Jižní Moravu. Když se to pozdě v noci a druhý den hokejisté dozvěděli, byli z toho přepadlí.

„Je to hrozný, těžko se mi hledají slova… Moc lidem držíme palce. Je skvělé, že se zvedla taková vlna solidarity. I my se k ní určitě připojíme a nějaké peníze pošleme. Protože to, co se stalo, je fakt hrůza,“ hlásil Výborný, rekordman v počtu startů za českou hokejovou reprezentaci. Také ostatní účastníci turnaje přispějí na pomoc po řádění přírodního živlu.

Tenis je pro Výborného, kterého podnikání po veleúspěšné kariéře zaměstnává naplno, ideální odreagování. Jde i o společenskou záležitost. „I v našem byznyse je to důležitý. Lidé, kteří investují, sportu holdují. Při něm přijdou na jiné myšlenky,“ vypočítává dvojnásobný mistr ligy se Spartou.

Také pro Ručinského je tenis nepostradatelnou součástí jeho aktivit. Dokonce ho v mládí hrával závodně, až ve dvanácti letech se rozhodl, že vyhraje hokej. „Na dvou židlích už sedět nešlo. Spíš mě to táhne k partě kluků, proto jsem se rozhodl pro hokej. Ale tenis mám pořád rád,“ tvrdí ikona litvínovského hokeje.

Sportovní národ se v posledních letech dělil na ty, kteří fandí Federerovi a Nadalovi. Jak to má „Růča?“

„Mě nejvíce baví Féďa. Na něj se mi nejlíp kouká, je to pro mě nejlepší tenista všech dob,“ popisuje. Drží mu palce, aby zvládl vyhrát ještě jeden grandslam. Třeba nadcházející Wimbledon. „Nebude to mít lehký, ale díky svojí genialitě je schopný porážet i mladší. Navíc na trávě. Přál bych mu, aby měl nejvíc grandslamových titulů v historii,“ fandí tenisové legendě, která v srpnu oslaví čtyřicátiny.

Ručinský vydržel hrát do 44 let. Kariéru završil po historickém titulu s Litvínovem. Ve sportu ale nepolevuje.

Stejně jako Výborný. Ani svým tenisovým umem by se neztratili. Zlatý kapitán z Vídně to ještě navíc úspěšně mixuje s podnikáním.