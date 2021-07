Gólmanka pod vedením hvězdy MMA: Chci se živit mužským hokejem

Osmnáctiletá brankářka Julie Pejšová je stálou oporou dívčích reprezentací a jako třetí gólmanka v historii se dostala i do mužské extraligy dorostu. Její cíle jsou ale daleko vyšší. „Chci být první holka v Česku, co se živí chlapským hokejem,“ prozrazuje svůj velký sen. Aby udržela krok s ostatními hráči v týmu pomáhá jí v přípravě na ledě MMA zápasník Miroslav “Inkvizitor“ Brož, který dřív sám patřil k nadějným českým gólmanům.

Gólmanku Julii Pejšovou přivedl k hokeji nepřímo její otec – věrný fanoušek milevského hokeje. „Když jsem byla malá, vzal mě taťka jednou na zápas. Strašně mě to bavilo, ale úplně nejvíc mě zaujal brankář. Nemohla jsem z něho spustit oči. Líbila se mi jeho výstroj i jaké dělá pohyby. A tak jsem si řekla, že to chci zkusit taky,“ vzpomíná Pejšová.

Rodiče ji v osmi letech přihlásili do hokejového oddílu, kde obsadila pozici brankáře. Jelikož v Česku neexistuje mládežnický hokej věnovaný jen dívkám, nezbývalo než začít hrát v chlapeckém týmu. A nic se v tomto ohledu nezměnilo ani v současné době.

„Pořád jsem jediná holka v týmu. Aktuálně hraju extraligu dorostu za Kobry Praha a s klukama chci pokračovat co nejdéle to bude možné. V 99 % případů se to právě v dorostu láme a holky klukům už přestávají stačit. Proto v mužských týmech ženy nejsou. Zatím ale problém nemám a klukům se zvládám vyrovnat,“ říká Pejšová.

Ženský hokej v Česku hraje 22 týmů rozdělených do čtyř divizí podle výkonnosti. „Třeba v ženské extralize jsou jen čtyři týmy, takže se nehraje moc zápasů. Také tréninky nejsou na takové úrovni, jako bych si představovala. Můj asi největší sen je dostat se do profesionální ligy u chlapů a být první holka v Česku, co se živí chlapským hokejem,“ prozrazuje své plány Pejšová.

Získat profesionální smlouvu v mužském hokeji je u žen naprostou raritou. Zřejmě nejznámější hráčkou, které se zatím podařilo proniknout mezi muže je Kanaďanka Manon Rhéaumeová. Ta během let 1992-97 vystřídala sedm mužských týmů v nižších soutěžích, objevila se i v rakouském Feldkirchu nebo v profi lize in-line hokeje.

Rhéaumeová se do historie zapsala jako první žena, která kdy nastoupila v zápase týmů z NHL. Coby brankářka odchytala část předsezónního zápasu za Tampu. Z celkem devíti střel soupeře zlikvidovala sedm – překonali ji Jeff Brown a Brendan Shanahan.

Jeden z ženský hokejový úkazů připomíná i Pejšová. „Zrovna minulý měsíc byla vůbec poprvé draftovaná hráčka do OHL, což je jedna z nejvyšší juniorských lig v Americe. Tyhle ženy mi ukazují, že je možné dosáhnout velkých věcí i v mužském hokeji.“

Trénink podle MMA zápasníků

Julie jde svému velkému snu naproti. Aby udržela krok s ostatními hráči v týmu pomáhá jí v přípravě na ledě MMA zápasník Miroslav „Inkvizitor“ Brož, který dřív sám patřil k nadějným českým gólmanům.

I když začal s hokejem až v deseti letech, brzy se dostal do Slavie i mládežnických reprezentací, kde se potkával s Voráčkem, Frolíkem či Neuvirthem. Jeho slibně rozjetou kariéru ale nakonec zhatilo zranění třísla. Nyní se vedle zápasení věnuje i trénování svých hokejových následovníků.

„Míra měl na starosti gólmany v Příbrami. Tam jsme se i seznámili. Hned jsme si padli do oka a začali spolupracovat. Jsem strašně ráda, že ho mám. Když jsem se v lednu zranila, zajistil mi dokonce lékaře, odvezl mě na vyšetření, tam čtyři hodiny čekal a pak mě zavezl zase domů. Možná i kvůli tomu, že sám ví, jaké to je přijít kvůli zranění o kariéru pro mě dělá tolik. Je to daleko víc než trenér,“ pochvaluje si spolupráci Pejšová.

O jídelníček a kondiční přípravu nadějné české brankářky se stará někdejší mistryně světa v boxu Arleta Krausová, která se mimo jiné podílí i na přípravě českých bijců. „Cvičení v posilovně i nastavení diety je hodně podobné tomu, co Arleta praktikuje u kluků, kteří dělají MMA. Zápasníci jsou podle mě jedni z nejvšestrannějších a nejpřipravenějších sportovců. Proto chci dělat věci v přípravě stejně jako oni.“

Největší vzor? McGregor

Odpověď na otázku, kdo je její největší sportovní vzor, je trochu překvapivá. Není jím nikdo z brankářských legend, nýbrž zápasník Conor McGregor. „Dokonce jsem si ho v lednu nechala i vytetovat,“ ukazuje hrdě na svou paži.

„Je to sportovní ikona. Strašně se mi líbí jeho přístup a to, jak je cílevědomej. Když jsem si v lednu uštípla čéšku v koleni, Conor v ten samý den prohrál svůj životní zápas s Dustinem Poirierem. Tehdy jsem se pro kérku rozhodla,“ vzpomíná Pejšová, jejíž tetování na svém instagramovém profilu McGregor před pár dny dokonce sdílel. „Je to pro mě obrovská motivace a vždy když kouknu na ruku vím, že musím makat,“ dodává.

A co vlastní zápas v kleci? Osmnáctiletá gólmanka věří, že si MMA v budoucnu na vlastní kůži vyzkouší. „Jeden z mých snů je mít velký zápas v Oktagonu. Chlapi mají válku YouTuberů, ale u holek nic podobného zatím nebylo. Už jsem i přemýšlela nad tím koho vyzvat. Byl by to fotbalovo-hokejový duel. Ta osoba by tomu dala čísla a já příběh, protože bych musela kvůli zápasu zhubnout a zároveň doléčit zraněné koleno. Konkrétní jméno ale zatím říkat nechci i když to možná některým už došlo,“ směje se.