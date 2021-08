Král Pastrňák ovládl popáté v řadě Zlatou hokejku, překonal rekord Jágra

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Na ledě z vás udělá figurínu dřív, než řeknete Boston. Má skvělou střelu. Nosí nejdivočejší obleky v celé NHL. Při přenosech ze zámořské ligy na vás jeho obličej skáče z reklam. David Pastrňák je globální hvězdou, ne jenom českou. Pátá Zlatá hokejka v řadě? Jen další razítko výjimečnosti na domácím hřišti.

Od roku 2017 nikdo jiný na hokejový trůn nesedl. Podobně silnou éru měl v letech 2005-08 Jaromír Jágr, jen Pastrňák jeho čtyři triumfy v řadě o jeden teď překonal. „Vůbec mě nepřekvapilo, kam se posouvá, teď je v nejlepších letech, pořád se zlepšuje, rok od roku,“ říká Dmitrij Jaškin, který v hlasování skončil na šestém místě. „Nejlepší na něm asi je, že si celou tu dobu užívá hokej pořád stejně,“ dodal útočník, který se stěhuje z Dynama Moskva do Arizony a vrací se do NHL.

Vlastně platí, že od chvíle, co Pastrňák patří nastálo do sestavy Bostonu, jezdí si do Česka s dvoukolákem pro trofeje. Ano, dopravní prostředek je na místě, protože těžká Zlatá hokejka na nějaké velké pobíhání není. Jen tentokrát ji kvůli všem potížím kolem covidu, delší sezony, plánování odletů zase za moře útočník nepřevzal na slavnostním galavečeru.

Tak zase za rok? Nemůžete vyloučit. „Myslím, že bude ještě lepší. Vyzrál jako hokejista i člověk, má prostor, kam se posouvat. Strašně se těším, kam se jeho kariéra bude ubírat dál, protože se na Pastu hrozně krásně kouká. Baví lidi,“ hodnotí ho Martin Ručinský, který v NHL odehrál 961 zápasů a připsal si 612 bodů.

S Pastrňákem ho pojí i pracovní záležitost. V roce 2017 ho zlákal jako generální manažer národního týmu na MS do Paříže. Pro připomenutí, útočníkovi skončil nováčkovský kontrakt, nový neměl podepsaný. Stejně kývl, že dorazí. „Ani bych neřekl, že jsem ho přemlouval. Bavili jsme se spíš jako dva kamarádi,“ vybavuje si hned Ručinský. „Vysvětloval jsem mu, že bych byl strašně rád, kdyby nám přijel pomoci do Paříže. Neváhal, řekl, že dorazí, když s Bostonem vypadli. Tohle je prostě celý Pasta. On je pro mě srdcař. Víte, že když to trochu jde, pomůže reprezentaci. To je taky věc, kde mezi ostatními kluky vyčnívá,“ chválí ho legendární levé křídlo.

Od té doby udělal Pastrňák pár velkých skoků dopředu. Tehdy měl za sebou v Bostonu první dobrou sezonu. Pak ale přidal další, potom ještě, pak znovu a opět. Dokáže se prosadit, i když ostatní už o něm dobře vědí a hlídají si ho. Vyrostl mezi největší hvězdy NHL.

„Je to neuvěřitelný útočník, skvělý hráč. To se o Pastovi říká často, jenže problém je, že nic originálního nevymyslíte, tohle prostě sedí. Pro obránce je potíž, že jeho hru špatně čtete, hraje se na něj těžko, vždycky se snaží něco vymyslet, zaskočit vás,“ vypočítává pro Sport detroitský obránce Filip Hronek.

Z Pastrňáka se stal ofenzivní démon celé ligy. „Hrozně bych mu přál, aby získal trofeje, měl další úspěšné roky. Jednou vyhrál nejlepšího střelce s Ovečkinem, bylo by super, kdyby to udělal sám, dal padesát gólů. Nevídáme se asi tak často, jak se asi vidí s lidmi, kteří jsou zhruba stejně staří jako on. Ale je to strašně fajn kluk, mám ho moc rád i jako člověka,“ hned ze sebe sype Ručinský.

Do přetahované s Ovečkinem se Pastrňák pustil v posledním kompletním ročníku NHL, tedy v sezoně 2018/19. Tehdy nastříleli oba 48 gólů, a to český útočník ještě dvanáct zápasů musel vynechat. Jeho výkonnost nepadá, naopak. Takže vysoké mety jsou pořád před ním. Boston chce Stanley Cup. Ovečkin pomalu stárne, střelecké křeslo se brzy uvolní.

Česko by rádo zabodovalo na únorové olympiádě v Číně. „No, co bych vám povídal, těším se, že jestli všechno klapne a pojedeme na olympiádu, jak budeme hrát v jednom týmu,“ usměje se Hronek.

Ano, tam bude kulomet Pastrňák hlavní zbraní reprezentace. Třeba by se tam mohl potkat znovu i s Davidem Krejčím, který rozjede sezonu v Olomouci. Hory, které může přelézat, před útočníkem Bostonu pořád jsou. Za každý výškový tábor může přijít pak další Zlatá hokejka.

Mimochodem, Jaromír Jágr ji dostal dvanáctkrát. Nepřekonatelné?

Výsledky 53. ročníku ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 492 bodů, 2. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 472, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 338, 4. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 300, 5. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL) 255, 6. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) 246, 7. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), 239, 8. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL) 231, 9. Jakub Vrána (Washington Capitals/Detroit Red Wings/NHL) 151, 10. Vítek Vaněček (Washington Capitals/NHL) 136.

Další pořadí:

11. Jan Kovář (EV Zug/Švýc.) 168, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 160, 13. Šimon Hrubec (Kunlun Red Star/KHL; Avangard Omsk/KHL) 138, 14. Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec) 90, 15. Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) 77, 16. Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) 44, 17. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL) 42, 18. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL) 41, 19. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg/KHL) 32, 20. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 26, 21. Jakub Flek (HC Karlovy Vary) 24, 22. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 23, 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 22, 24. Filip Zadina (HC Oceláři Třinec; Detroit Red Wings/NHL) 19, 25. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 17, 26. Petr Mrázek (Carolina Hurricanes/NHL) 14, 27. Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec), Michael Špaček (Tappara Tampere/Fin.; HC Oceláři Třinec), Jakub Zbořil (HC Kometa Brno; Boston Bruins/NHL) všichni 12, 30. David Šťastný (BK Mladá Boleslav) 10, 31. David Rittich (Calgary Flames/NHL; Toronto Maple Leafs/NHL) 8, 32. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec), Roman Will (Traktor Čeljabinsk/NHL) oba 7, 34. Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera), Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) oba 6, 36. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.; San Diego Gulls/AHL), Viktor Hübl (HC Verva Litvínov), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk/KHL; HC Dynamo Pardubice) všichni 5, 39. Daniel Vladař (HC Dynamo Pardubice; Boston Bruins/NHL; Providence Bruins/AHL) 4, 40. Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav), Jiří Sekáč (Avangard Omsk/KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL), Vladimír Sobotka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.; HC Sparta Praha) všichni 2, 44. Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL) oba 1.