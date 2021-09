Život Ladislava Lubiny (†54): medaile z ZOH, nehody, napadení i náhlý konec

Startoval v Chrudimi jako asistent trenéra, z třetí ligy v roce 2007 poskočil na lavičku mateřských Pardubic. Hlavní trenérskou roli si poprvé vyzkoušel jako kouč Nových Zámků, následně vedl Kometu, Slavii i kazašský Pavlodar. Do extraligy se vrátil v roce 2018 a do Dynama, které zachránil v nejvyšší soutěži. Kariéru uzavřel v červnu 2020, když skončil v Prostějově.

Napadení maséra (duben 1994)

Ladislav Lubina dovedl okořenit řadu zápasů výkony i emocemi. Premiérový ročník samostatné české extraligy opepřil v semifinálové bitvě play off mezi Pardubicemi a Spartou inzultací soupeřova člena realizačního týmu. Tehdy 27letý útočník napadl maséra Pražanů Tomáše Bartoně kvůli tomu, že prý se nahlas radoval ze zranění jiného hráče Pardubic. Dostal trest zastavení činnosti na půl roku. „Dnes už bych to neřešil fyzicky, zůstal bych u jadrných slov. To mi jde dobře,“ řekl o několik let později.