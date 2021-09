Bývalý sparťan byl blízko smrti. Praskla mu céva, šanci měl 50 na 50!

Zkušený finský obránce Ville Koistinen se do konce sezony upsal Spartě • HC Sparta Praha

Finský obránce Ville Koistinen, který krátce hrál v dresu Sparty, prožil krušné chvíle poté, co mu během cvičení praskla tepna u hlavy • profimedia.cz

I po konci aktivní kariéry na sobě finský hokejista Ville Koistinen poctivě dřel v posilovně. Naposledy to však nedopadlo dobře • instagram.com/@donkoistinen

Několik měsíců poté, co ukončil profesionální kariéru, se Ville Koistinen stále udržoval ve skvělé fyzické kondici. Asi nikoho by nenapadlo, že se v srpnu ocitne na pokraji smrti. Bez legrace. Naštěstí se z hrůzného zážitku vzpamatoval a ochotně promluvil pro finská média o celé události i svém aktuálním zdravotním stavu.

Někdejší reprezentační zadák osudný den prožíval jako každý jiný. V Tampere, kde žije s manželkou a dvěma syny, si klasicky v dobré náladě zašel do oblíbené posilovny a v průběhu cvičení začal pociťovat, že něco není v pořádku. „Najednou se mi začala točit hlava. Nejprve jsem si sednul, ale pak jsem musel jít za obsluhou posilovny. V tu chvíli už jsem sotva táhl jednu nohu a ostatní rychle pochopili, že je zle a tak zavolali záchranku. Stále si pamatuji, jak jsem nastupoval do sanitky,“ popsal Koistinen děsivý moment.

Následujících sedm dní měl odchovanec Ilves Tampere zahalené ve tmě. O veškerém dění se dozvídal zpětně. Když ho převezli do tamní fakultní nemocnice, lékaři zjistili strašlivou diagnózu: v tepně u hlavy měl Koistinen bouli, která praskla a způsobila masivní krvácení. „Pak nastal velký spěch. Doktoři na nic nečekali a pustili se do tříhodinové operace,“ řekl bývalý hokejista se 103 starty v NHL za Nashville a Floridu.

Podle lékařů je při podobných případech pravděpodobnost přežití 50 na 50. Navíc bez trvalých poškození operaci zvládne jen jeden z deseti pacientů. Koistinen zákrok přežil. Následně strávil deset dní na jednotce intenzivní péče a dalších pět dní na běžném nemocničním oddělení.

Momentálně zůstává bývalý obránce, který předminulou sezonu odehrál sedm utkání v dresu Sparty, na nemocenské doma s rodinou a zatím se u účastníka tří mistrovství světa neprojevil žádný náznak neurologického poškození. V říjnu čekají Koistinena další vyšetření, minimálně do té doby nesmí sednout za volant.

Hrůzná událost donutila Koistinena zamyslet se nad smyslem života a jeho možných omezeních. „Přijde mi, že se moc nezajímáme o to, co se nám může kdykoliv stát. Musím si vážit, že si můžu užívat toho, co mám, a dělat v životě dobré věci, když jsem dostal příležitost,“ řekl.