Fasela střídá Tardif, místopředsedou Bříza: Pozice si nesmírně vážím

Nejprve byl poražený. Když Petr Bříza s osmi hlasy ze 103 vypadl při volbě šéfa mezinárodního hokeje hned v prvním kole, německý kandidát Franz Reindl ho konejšivě poklepal po zádech. Ani on však nevyhrál, v rozhodujícím, čtvrtém rozstřelu mezi dvěma nejúspěšnějšími uchazeči ho převálcoval Francouz Luc Tardif. Bříza nakonec skončil taky jako vítěz. Vyhrál volbu prvního místopředsedy a posunul se do pozice druhého muže světové federace.

Petr Bříza dosáhl historicky nejvyššího zastoupení českého hokeje ve vedení IIHF. Naváže na Miroslava Šubrta, jenž byl jejím viceprezidentem v letech 1969 až 2003. Bývalý reprezentační brankář obdržel ve druhém kole 70 hlasů proti 33 určeným Kanaďanu Bobu Nicholsonovi. Jeho první funkční období potrvá pět let.

Poprvé od roku 1994 má mezinárodní hokejová federace jiného vládce než Reného Fasela. Ten se o vrcholnou funkci už neucházel, odchází do důchodu. Na rozloučenou dostal rovněž dres s číslem 27 symbolizující délku jeho panování. Z pěti nových kandidátů byl při volbách nejdřív vyřazen Bříza, postupně vypadli Dán Henrik Bach Nielsen a Bělorus Sergej Gončarov. Ani jeden z uchazečů do té doby nezískal prostou většinu, v závěrečném kole Luc Tardif jasně porazil Němce Franze Reindla poměrem hlasů 67:39.

„Mám jen své odhodlání, šílenou vášeň pro tenhle sport, smysl pro týmovou práci, respekt k lidem a upřímnost, kterou mohu nabídnout. Věřte mi, že udělám vše pro to, abych naplnil vaše očekávání,“ uvedl po svém zvolení 68letý rodák z kanadského Trois-Rivières, který se stal v pořadí čtrnáctým prezidentem IIHF a druhým Francouzem v jejím čele po zakladateli Louisi Magnusovi.

Jak dopadla volba nového šéfa IIHF

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 29 - Franz Reindl 38 - Luc Tardif 51 - Luc Tardif 67 - Luc Tardif 29 - Luc Tardif 34 - Franz Reindl 34 - Franz Reindl 39 - Franz Reindl 19 - Sergej Gončarov 21 - Sergej Gončarov 20 - Sergej Gončarov 18 - Henrik Bach Nielsen 12 - Henrik Bach Nielsen 8 - Petr Bříza

„Když vám to nebude vadit, dokončím svou včerejší řeč…“ rozesmál osazenstvo od mikrofonu, než vůbec zahájil po zvolení krátký projev. „Jsem připraven náš sport propagovat, chránit ho, připravit na budoucnost a hlavně jej důstojně reprezentovat. Líbí se mi věta: sám jdeš rychleji, ale společně jdeme dál. Pojďme společně do budoucnosti. Rozvoj našeho sportu je tím hlavním cílem, jehož máme v plánu dosáhnout,“ prohlásil pak nový hokejový šéf.

Tardif začal s hokejem v rodné Kanadě, většinu hráčské kariéry však strávil v Evropě. Nastupoval v nizozemské, belgické a francouzské lize, kde v roce 1990 slavil s Rouen mistrovský titul. Od roku 2006 stojí v čele francouzského hokeje, pracoval ve sportovní komisi mezinárodní federace a od roku 2012 byl členem Rady IIHF, kde zastával funkci pokladníka a staral se o rozpočet. Má pověst uznávaného a oblíbeného člověka.

Petr Bříza zastává funkci místopředsedy i v českém svazu. V IIHF byl od roku 2016 členem Councilu a měl na starost komisi rozvoje mládeže. Jeho přínos ocenil hned po svém zvolení nový prezident Tardif. „Potřebuju ho na své straně,“ řekl.

Jak dopadla volba prvního viceprezidenta IIHF

1. kolo 2. kolo 53 - Petr Bříza 70 - Petr Bříza 33 - Bob Nicholson 33 - Bob Nicholson 20 - Henrik Bach Nielsen

„Považuji to nejen za uznání jeho osobních kvalit, ale i za doklad postavení českého hokeje na mezinárodní scéně. Nemáme mnoho sportů, které se podobně vysokým zastoupením mohou pochlubit,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král v tiskové zprávě.

O funkci prvního viceprezidenta se ucházeli tři kandidáti, kromě Břízy a Nicholsona ještě Bach Nielsen. Jeho práce pro rozvoji menších zemí mohla pro konečný výsledek sehrát roli. „Bylo to nepřehledné, nepředvídatelné. Pět dní neustálých jednání o podpoře a pozicích do budoucna, tak jako při každé volbě ve světových federacích. Neustále se to přelévalo, různé skupiny byly proti sobě, výsledek se nedal odhadnout. Téhle pozice si nesmírně vážím, je to druhé nejvyšší postavení v hokeji. I ve své řeči jsem uvedl, že to nevnímám jako pozici senior viceprezidenta, ale pracujícího viceprezidenta. Těším se na spolupráci,“ řekl Sportu bezprostředně po svém vítězství Bříza.

Nicholson obhájil post místopředsedy za Ameriku, dalšími místopředsedy byli zvoleni Ajvaz Omorkanov z Kyrgyzstánu a Nielsen. Do Rady IIHF se dostal někdejší slavný ruský útočník Pavel Bure, naopak bývalá slovenská hvězda Miroslav Šatan zvolen nebyl.

Luc Tardif (68)