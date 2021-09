Břízova hra o trůn IIHF: má tři priority. Kdo také kandiduje na prezidenta?

Henrik Bach Nielsen (55 let, Dánsko) Členem Rady IIHF od roku 2012. Pět let pracoval ve vedení klubu AaB Aalborg, v roce 2005 zvolen do vedení Dánské hokejové asociace, po dvou letech se stal prezidentem. Od roku 2008 pracoval v komisích IIHF. Vystudoval politologii a zastával výkonné funkce ve velké dánské vysílací společnosti. Vlastní developerskou firmu.

Petr Bříza (56 let, Česko) Třiadvacet let chytal v elitních soutěžích, reprezentoval sedmkrát na MS a třikrát na ZOH. Po skončení kariéry v roce 2006 generální manažer Sparty, později šéf a majitel klubu. Zakládal ligovou asociaci Hockey Europe, soutěž European Trophy, kterou vystřídala Champions Hockey League, působil v jejím představenstvu. Od roku 2008 člen výkonného výboru a viceprezident ČSLH. Předseda organizačního výboru rekordního MS 2015 v Praze, byl zastupitelem na pražském magistrátu.

Sergej Gončarov (37 let, Bělorusko) Rodák z Chemnitzu (tehdy ještě Karl-Marx-Stadt) v někdejší NDR. Vystudoval sportovní manažerství ve Freiburgu. V letech 2004 až 2007 asistent generálního manažera Ruské hokejové federace, člen realizačního týmu na třech MS a World Cupu 2016. V období 2007-11 generální sekretář běloruské asociace. Manažer běloruského týmu na několika šampionátech a olympiádě 2010. O rok později se stal poradcem šéfa olympijského výboru Ukrajiny, posledních sedm let opět na běloruském svazu, po dvou letech se stal viceprezidentem.