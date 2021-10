Hašek: Já a šéf hokeje? To v hlavě nemám. Podpora Krále nepřekvapila

Co říkáte na podporu, kterou vyjádřil výkonný výbor Tomáši Královi?

„Nepřekvapilo mě to. Zaprvé je to poplatné době. Když v čele vlády máte člověka, který spolupracoval opakovaně s StB, tak se tyto věci ve společnosti začínají brát jako jakýsi nepodstatný standard. A pak, když se s někým pravidelně setkáváte a potřebujete si v mnoha věcech pomoci, není jednoduché se proti němu postavit. Navíc jakákoli změna znamená určitou nejistotu a strach z ní často hraje podstatnou roli.“

Překvapilo vás, že Král oznámil, že v červnu sám rezignuje?

„Ano i ne. Nevěděl jsem, s čím přijde na tiskovku. Ale je pravda, že jsem neočekával, že se omluví a řekne: odstupuji.“

Jaké jste měl reakce na svůj rozhovor v deníku Sport po vypuknutí kauzy?

„Cítil jsem, že mnozí kolem toho velice opatrně našlapují. Jenom pár lidí bylo řekněme radikálnějších. Je třeba si uvědomit, že Tomáš Král je nejmocnější člověk v českém hokeji a rozhoduje o nejdůležitějších věcech. A to pravděpodobně bude platit ještě během příštích několika měsíců.“

Král na vás taky na tiskové konferenci zaútočil, že jste byl vlastně horší než on, když jste Státní bezpečnosti řekl, že jste v cizině kšeftovali se sklem a kaviárem.

„Vím o tom. Byl jsem pár týdnů po maturitě, když si mě zavolali na policii a mluvil jsem především o sobě. Popravdě už si to moc nepamatuji, ale podrobněji to tuším popisuji ve své knížce s Robertem Zárubou z roku 1999. Tam ty vzpomínky byly mnohem čerstvější.“

Nechci to dávat do spojitosti, ale máte v hlavě myšlenku, že byste se ucházel o místo prezidenta svazu po Královi?

„To opravdu nemám.“