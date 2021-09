Král otočil, odstoupí za rok v létě. Přitlačil na něj silný partner?

Když deník Sport před týdnem zveřejnil informace ze svazků StB o spolupráci vojenské kontrarozvědky a Tomáše Krále, šéf svazu se několikrát vyjádřil, že většina informací je lživá. Tři měsíce měl čas reagovat, omezil se nejdřív na fakt, že šlo o plnění základní vojenské služby. Nakonec přidal, že hlášení, která psal, byla dopředu domluvená s cílem, na který byl nasazen.

V pondělí byste nenašli názorově pevnějšího člověka, než byl prezident svazu. Zhruba 50 minut vykládal v přímém televizním přenosu, jak se ničeho nedopustil, zesměšňoval novináře, útočil na oponenty. Pak odpovídal desítky minut na otázky. Ještě ten den jeho rezignace nebyla vůbec téma.

Měli jste pocit, jak si i otázky vedené tímto směrem vychutnává. „Historicky jsem už několikrát přemýšlel o tom, že bych se na tu práci vykašlal. Ale určitě ne v téhle situaci. Pokud bych zaregistroval, že názor mých kolegů takový je, nebo bych vnímal, že takhle to vidí i partneři, odešel bych. Mým cílem není, abych hokeji škodil,“ pronesl.

O jeho odvolání mohl rozhodnout středeční výkonný výbor. Řády říkaly, že by se tak musely vyjádřit dvě třetiny hlasujících. On sám počet snížil na polovinu. Výsledek skončil podle očekávání vyloženě pozitivně pro něj, 9 hlasů pro setrvání ve funkci, 1 proti. Nebylo co řešit.

Král tedy na první pohled dostal, co chtěl, masivní podporu uvnitř hnutí. Přesto pak pronesl, že funkci složí. Ne s okamžitou platností, ale k červnu 2022, kdy je na programu hodnotící konference. Teoreticky tak může být i volební.

V tuhle chvíli je ale zásadní se ptát, co u Krále způsobilo takový obrat. „Neodstoupím. A ne proto, že bych trval na své židli, ale proto, že kdybych to udělal, tak by spousta lidí měla asi radost. To si radši počkám, až něco provedu,“ řekl. Otázkou je, zda něco za dva dny provést stihl. Spíš těžko.

Proto je jeho změna názoru tak nejasná. Kvůli tomu v pondělí dlouze do kamer vysvětloval svůj pohled na vojenskou službu? Kvůli tomu přiznal, že sice spolupracoval s kontrarozvědkou a nestydí se za to? Kvůli tomu tak rázně trval, že neodstoupí, aby za dva dny svůj mandát složil?

Na dotaz deníku Sport, co prezidenta vedlo k obratu, tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund odvětil: „Dohodli jsme se na výkonném výboru, že do podrobností zacházet nebudeme. Nicméně vysvětlil, že to v žádném případě není reakce na věci, které byly zveřejněny. Tam platí původní stanoviska, ale jde o jeho osobní rozhodnutí.“

Ovšem když se začtete do prohlášení společnosti Tipsport, dá se důvod najít tady. Nejspíš právě hlavní partner domácí soutěže a majitel společnosti BPA (marketingový partner českého hokeje) dostal Krále pod tlak. „Aktivně podporujeme celou škálu iniciativ a aktivit na zachování a rozvoj demokratických hodnot ve společnosti. Aktivně vystupujeme proti politickému extremismu i proti jakýmkoli snahám o omlouvání nebo relativizaci zločinů minulého režimu. Považujeme to za jednu z našich absolutních ne-byznysových priorit,“ stojí v textu. Pak následuje další zajímavá pasáž: „Zároveň máme plnou důvěru v český hokej a vyjádřili jsme ji před hlasováním výkonného výboru i hokejovému svazu s tím, že věříme, že se kauzu podaří vyřešit bez negativního dopadu na český lední hokej. V tomto kontextu tak teď přijímáme i výsledek hlasování a v aktuální situaci vítáme rozhodnutí pana Krále své působení ve funkci do několika měsíců završit.“

Možnosti tak má hokej patrně dvě. Buď se změní statut hodnotící konference na volební, nebo zbytek dvouletého Králova mandátu dotáhne některý z viceprezidentů. Jsou tři a všichni mají stejnou roli, ani jeden z nich nemá silnější hlas, že by se dalo automaticky definovat, kdo může hokej vést. Petr Bříza byl čerstvě zvolen novým viceprezidentem IIHF (Mezinárodní hokejové federace), Aleš Pavlík vlastní extraligové Vítkovice, Libor Zábranský Kometu. Je otázkou, zda by si jeden z nich dokázal přibrat úvazek v podobně táhnutí celého českého hokejového hnutí, které míří k MS v Praze a Ostravě v roce 2024.

Král nicméně výkonnému výboru ani nenaznačil svůj pohled, jak by bylo ideální situaci řešit a kdo by měl vzít práci po něm. „Na to nepřišla řeč, tím se nikdo nezabýval, ani žádné jméno nepadlo,“ řekl Zikmund.

Šéf svazu pouze přes tiskovou zprávu poslal základní tři věci, které touží do konce svého volebního období dotáhnout: „Prioritami, kterým se chci ve zbývající části mandátu věnovat především, jsou předání řízení extraligy Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, vyřešení tabulkového odstupného a nastartování příprav mistrovství světa v ledním hokeji, které budou hostit Praha s Ostravou.“

