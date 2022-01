O Kapku lepší hokej se zbarví potřetí do oranžova, cílem je vybrat milion

Na přelomu ledna a února 2022 se rozjede třetí ročník projektu O Kapku lepší hokej, jenž má jednoduchý cíl: Ve spojení s Nadačním fondem Kapka naděje v co největší míře podpořit nemocné děti s poruchami krvetvorby. Hokejové hnutí se opět obarví do oranžové barvy. Zapojí se týmy Tipsport extraligy, Chance ligy, Univerzitní hokejové ligy i tým národní. A hlavně fanoušci. První ročník přinesl celkový příspěvek přes 300 tisíc korun, druhý více než 870 tisíc! Překoná třetí ročník milionovou hranici?

4. února si lidé po celé planetě připomínají Světový den boje proti rakovině. A právě oranžová barva je barvou symbolizující boj proti tomuto zákeřnému protivníkovi. Proto i třetí ročník projektu O Kapku lepší hokej klade důraz na oranžové prvky, které pomáhají šířit povědomí o této chorobě. Ve spojení fanoušků, hráčů, trenérů a všech hokejových činovníků můžeme všichni společně pomoci, aby děti a rodiny, které na tohoto soupeře narazí, měly v nemocnicích příjemnější podmínky, které mohou pomoci ke zlepšení psychického i zdravotního stavu. A to právě prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje, který spolupracuje s více než 50 nemocnicemi po celé České republice.

Jak budeme pomáhat?

Forem, jak se do projektu zapojit a přispět na pomoc dětem s poruchami krvetvorby je několik:

Přispět formou DMS (dárcovské SMS) Přispět platbou přes QR kód ze svého internetového/mobilního bankovnictví Zakoupit si oranžovou stužku projektu na vybraných stadionech či online Vydražit jeden z originálních dresů z Tipsport extraligy, Chance ligy nebo národního týmu. Aukce odstartuje v polovině února 2022. Zakoupit si produkt z edice O Kapku lepší hokej ve Fanshopu českého hokeje Koupí speciálních hokejových LIVE kartiček (v polovině února 2022)

Proč pomáhat?

Nikdy nevíte, zda právě vy, vaše děti nebo rodina nebudete potřebovat pomoc, kterou všechny nemocnice a oddělení dětské hematologie a onkologie nabízejí. Všem, kteří se do projektu zapojí, moc děkujeme!

Tváře 3. ročníku projektu – rodina Klimtových

Tomáš Klimt je bývalý profesionální hokejista, jenž odehrál v extralize a první lize v součtu přes 1000 utkání. Má také bronzovou medaili z juniorského MS. Žádný z hokejových zápasů však nebyl tak náročný, jako ten, který mu přichystal život po konci aktivní kariéry. Obě jeho dcery totiž musely podstoupit transplantaci kostní dřeně. Mladší Sárinka v jedenácti letech. Kvůli tomu musela celá rodina projít testy a i u starší dcery Karolínky se nakonec muselo vzhledem k riziku přistoupit k transplantaci kostní dřeně v jejích patnácti letech. Dnes už je rodina Tomáše Klimta zdravá a užívá si společné chvíle. Na život pohlíží odlišným pohledem a je moc vděčná nejen Nadačnímu fondu Kapka naděje, ale i všem lékařům, kteří pomohli jejich dcerám těžké nástrahy života překonat. O zapojení do projektu O Kapku lepší hokej Klimtovi nepřemýšleli ani vteřinu, protože chtěli maximálně pomoci všem lidem, které potká stejný osud. A za to jim patří obrovské poděkování.

Zapojení klubů Tipsport extraligy

Všechny kluby Tipsport extraligy ledního hokeje se do projektu zapojí v termínu 31. 1. až 4. 2. 2022*. V každém zápase v tomto termínu, budou mít hráči oranžové přelepky hokejek, oranžové tkaničky, speciální přelepky helem s logem projektu (i rozhodčí), trenéři budou mít oranžové stužky projektu, bude se hrát se speciálními puky s logem projektu a v neposlední řadě nastoupí v každém týmu jeden hráč se speciálním dresem s oranžovým rukávem a speciálně upraveným logem, který se bude následně dražit v internetové aukci. Na vybraných stadionech budou moci fanoušci přispět do zapečetěné kasičky O Kapku lepší hokej a koupit si oranžovou stužku v hodnotě 40 Kč. Jedná se o kluby/stadiony týmů: Bílí Tygři Liberec, HC Kometa Brno, HC Oceláři Třinec, HC Olomouc, HC VERVA Litvínov, Mountfield HK, PSG Berani Zlín a Rytíři Kladno.

Zapojení klubů Chance ligy

Všechny kluby Chance ligy ledního hokeje se do projektu zapojí v termínu 2. – 5. 2. 2022*. V každém utkání budou hokejisté i rozhodčí nastupovat se speciálními přelepkami helem s logem projektu, hráči budou mít oranžové omotávky a další oranžové prvky, trenéři oranžové stužky. Týmy HC Baník Sokolov, HC Frýdek-Místek, HC ZUBR Přerov, LHK Jestřábi Prostějov a SC Marimex Kolín budou mít pro svého stěžejního hráče nachystán speciální dres s oranžovými prvky jako mají týmy v Tipsport extralize. Tyto dresy se následně budou dražit ve prospěch projektu O Kapku lepší hokej. Také pro Chance ligu jsou připraveny speciální puky s logem projektu.

Zapojení národního týmu

Národní tým České republiky se tradičně připojí do projektu O Kapku lepší hokej. Do internetové aukce bude umístěn jeden podepsaný hraný dres z olympijských her v Pekingu. Stejně jako kluby našich hokejových soutěží obarví v období kolem 4. února své sociální sítě do oranžové barvy.

Zapojení klubů Univerzitní ligy ledního hokeje

Kluby Univerzitní ligy ledního hokeje se do projektu zapojí během utkání v pondělí 31. 1. 2022 a ve středu 2. 2. 2022*. Stejně jako týmy TELH a Chance ligy nastoupí se speciálními přelepkami na helmách, herními puky s logem projektu a upozorní na něj také na sociálních sítích.

* Změny vyhrazeny. Zejména při aktuálních reakcích na vývoj pandemické situace a případné překládání utkání.

O projektu

Projekt O Kapku lepší hokej vznikl v roce 2020 ve spolupráci BPA sport marketing a Nadačního fondu Kapka naděje. Od té doby bylo na pomoc dětským pacientům s poruchami krvetvorby v hokejovém hnutí vybráno téměř 1,2 milionu korun.

„O Kapku lepší hokej si za dobu své existence vybudoval pozici jednoho z nejvýznamnějších projektů Kapky naděje, a to nejen svým výtěžkem, ale i energií, se kterou se do pomoci zapojují jednotlivé kluby a fanoušci. Za to patří všem velké a upřímné díky. Třetí ročník O Kapku lepšího hokeje je navíc unikátní zapojením rodiny Klimtových, se kterou nás pojí hezké přátelství,“ dodal Jan Fischer, ředitel NF Kapka naděje.

„Jsme si vědomi, že hokej v současné době trápí mnoho problémů, se kterými se musí vypořádat, ovšem nadále má také obrovské možnosti, jak pomáhat potřebným. Věříme, že když na chvíli zapomeneme na hokejové starosti, a spojíme se pro dobrou věc, dokážeme společně udělat hokej o kapku lepší. Společně s kolegy z Kapky naděje jsme si pro letošní ročník vysnili cíl dosáhnout celkového výtěžku ve výši 1 milionu korun. Bez ohledu na to, zda se nám to podaří, si nesmírně vážíme spolupráce a pomoci napříč hokejovými kluby, národním týmem, TV vysílateli, dalšími médii i subjekty, které jakkoli pomohou v osvětě a snaze generovat prostředky pro boj s poruchami krvetvorby či nádorových onemocnění u dětských pacientů,“ uvádí ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.