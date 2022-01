Sbohem, princezno... Isla (†7) prohrála boj s nemocí, smutní nejen Coufal

„Odpočívej v pokoji, moje malá princezno Islo. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal na Twitter Vladimír Coufal. Zprávu doplnil smutnými emotikony včetně pukajícího srdce a změnil si profilovou fotku.

Dívenka z Hornchurch v Essexu bojovala od dvou let se vzácným dětským rakovinovým nádorem, její rodina vyzkoušela všechno, co šlo, včetně experimentální léčby ve Španělsku či transplantace kmenových buněk.

Před třemi lety jim lékaři řekli, že Isle zbývají tři měsíce života, tak prodali veškerý majetek, aby měli na léčbu. V posledních týdnech už ale rodina vyčerpala všechny možnosti a snažila se Isle dopřát co nejkrásnější poslední dny... To se snad podařilo.

„S tím nejzlomenějším srdcem musíme oznámit, že Isla si dnes brzy ráno vysloužila svá andělská křídla... Vše proběhlo v klidu a míru a byla obklopena neutuchající láskou Nicoly, Michaela a Millie,“ oznámil účet Islafight, díky němuž rodina sbírala prostředky na vyčerpávající boj.

K tomu díky nápadu někdejšího českého velvyslance Libora Sečky přispěli i Coufal se Součkem. Charitativní aukce dresů vynesla přes 160 tisíc korun. A třeba Tomáš Souček přispěl hned dvakrát, když doplnil slíbenou a nedodanou částku dva tisíce liber.

„Tomáš se tehdy zase zachoval úžasně. Když jsem mu o tom říkal, odpověděl: Tak já si ten dres koupím sám,“ líčil Sečka pro iSport.cz. „Jeho přístup byl skvělý, jedinečný. A měl velký vliv i na fanoušky West Hamu. Českým úsilím jsme účel dražby naplnili.“

Oba Češi z West Hamu (tehdy ještě bez třetího do party Alexe Krále) se setkali i s Islinou rodinou a snažili se ji podporovat, co to šlo, Vladimír Coufal ještě nedávno posílal milý videovzkaz... Teď nezbývá než malou bojovnici Islu naposledy uctít. A dál pomáhat, kde to jen jde.

„Srdce všech nás ve společenství West Hamu jsou dnes ráno zlomená. Odpočívej v pokoji odvážná, krásná Islo, byla jsi inspirací pro nás pro všechny,“ vzkázal také oficiální účet West Hamu.

Dojemně se loučil s malou bojovnicí i Libor Sečka, který Islinu rodinu ještě nedávno navštívil. „Myslím na její statečnou rodinu. Stala se symbolem West Hamu, její duch zůstane spojený s tímhle skvělým klubem a jeho komunitou fanoušků už napořád,“ napsal na Twitter bývalý český velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.