Putin a hokej jako nástroj propagandy. Vztah rozjel triumf, stál u zrodu KHL

Prezidentem Ruska je se čtyřletou pauzou od roku 2000. Vladimir Putin je diktátorem, bez jehož vědomí v nejrozlehlejší zemi planety nezafouká vítr. Jeho vliv logicky zasahuje do všech společenských sfér. Sport nevyjímaje.

V posledních letech jste mohli Putina vidět, jak dostává napít sektu z poháru pro hokejové mistry světa od Alexandra Ovečkina. Jak se sám na ledě potácí na bruslích s legendami sborné Fetisovem, Makarovem či Burem a brankáři ze všech sil uhýbají jeho nahozením. Nebo jak tráví čas v družném hovoru s prezidentem IIHF Reném Faselem.

Švýcarský zubař vedl světový hokej sedmadvacet let. Skončil loni. S Putinem byl a stále je ve velmi přátelském vztahu. Na letošní olympiádě Fasel pobouřil svět tím, že nepokrytě fandil Rusku. „Nastal čas na odplatu. Do toho, Rusko, do toho!“ říkal v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS. Pak se omlouval. Během mistrovství světa v roce 2018 narychlo odcestoval z Dánska do Moskvy, aby přihlížel inauguraci znovuzvoleného vůdce rozpínavé federace.

9 Tolik gólů dal Vladimir Putin na přelomu roku v hokejovém utkání někdejších hvězd. Tak jako pokaždé byl hlavní tváří akce. Obrana složená z elitních sovětských jmen se tradičně rozestupovala a nechala osamoceného ruského prezidenta skórovat.

Stafáž dělal taky v květnu na Putinově propagandistické show v Soči. Rád přijel na prezidentovu privátní akci, která spočívala v hokejovém zápasu legend, a ujal se role rozhodčího.

Po tom, co se o několik týdnů dřív Fasel líbal s běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkem, z ledu sledoval, jak jiný východní despota obklopený hokejovými hvězdami minulosti střílí devět gólů a je jako vždy vyhlášen hlavní hvězdou utkání. „Děkuji vám, pane prezidente, za rozvoj sportu. Jsem šťastný, že tu s vámi mohu být,“ blekotal Fasel do mikrofonu našprtanou ruštinou.

Sborná je víc než sankce

Zatímco v ulicích Minsku tekla krev, Fasel bojoval za to, aby Bělorusku nebylo odebráno loňské mistrovství světa. Pod nátlakem sponzorů v čele s automobilkou Škoda však byl nakonec šampionát potvrzen pouze Lotyšsku, druhý původně zvolený spolupořadatel byl odstřižen. Tehdy IIHF usoudila, že potrestat Lukašenka bude celkem bezbolestné. Vždyť on nemá ropu, plyn ani atomové bomby.

Troufl by si však svět na podobný přístup i směrem k Rusku?

Vyloučit sbornou ze všech sportovních akcí by stát v čele s Putinem zasáhlo mnohem víc než všechny dosud vyřčené ekonomické sankce.

O hokej jako takový však nejdřív zájem vůbec nejevil. Vlastníky dvou největších ruských klubů – Petrohradu a CSKA Moskva – jsou největší energetické společnosti vlastněné státem a ovládané Putinovými přáteli. Ještě na začátku tohoto století byli oba obři na pokraji krachu. Hlavně CSKA opravdu málem zaniklo.

Až v roce 2008 i díky Putinovi kluby ožily. Oba však slouží především jako politické projekty a možnost k ovládání veřejného mínění.

Prezident se rozhodl věnovat hokeji více pozornosti na základě ruského vítězství na mistrovství světa konaném v Kanadě v roce 2007. Zemi zaplavila vlna patriotismu a nadšení. Rychle se upekla myšlenka Kontinentální hokejové ligy, která byla prezentovaná jako budoucnost evropského hokeje a soutěž, jež brzy předběhne v kvalitě NHL.

Nástroj propagandy

Do té doby prý Putin pořádně neuměl bruslit. Jenže naráz se stal velkým obhájcem a propagátorem hokeje. „Uviděl v něm prostředek, kterým by mohl přeměnit svůj vlastní macho-patriotický obraz. Vedením ligy pověřil své nejbližší známé, do největších klubů vstoupily nejbohatší společnosti,“ píše ruský novinář Slava Malamud žijící v zámoří.

Sponzory jsou například Gazprom (firma vlastnící největší zásoby zemního plynu na světě), VTB Banka (2. největší ruská banka vlastněná státem), Aeroflot (státem vlastněné aerolinky) nebo Sogaz (pojišťovny). Dále pak Megafon (mobilní operátor), Fonbet (sázková kancelář) nebo Ruská pošta.

„Největší podporu ale mají právě petrohradské SKA reprezentující rodné město Putina, nebo CSKA s úžasnou tradicí, která je v zemi symbolem. Zároveň bylo pro Putina prvořadé, aby naplno obnovil vládu národního týmu jako zdroje vlastenecké hrdosti, jak tomu bylo za dob Sovětského svazu,“ pokračuje Malamud.

Ruský hokej a politika jsou historicky nerozlučitelné. Vždy to tak bylo. Vždy byl v Rusku, respektive SSSR součástí politické hry. Stadion byla aréna, ve které Sověti poráželi Západ. Putin z něho udělal nástroj propagandy. Jeden ze způsobů, jak spojit sebe s úspěchem a národní hrdostí.

