To je možné jen v Rusku. Petrohrad vede syn oligarchy: Jsem jak „Marino“

Po roce a půl skončil v Petrohradu jako hlavní trenér Valerij Bragin. U týmu zůstal coby jeden z asistentů. Roman Rotenberg už za něj zaskakoval v minulé sezoně, kdy se bývalý trenér reprezentace nakazil koronavirem. Jako vládce střídačky se vrátil minulé úterý. SKA zvítězil na ledě Kunlunu 5:1, v pátek tým následovala výhra v Nižném Novgorodu 3:0. Rotenbergův nástup však vyvolal ostré reakce. Od posměchu po zděšení.

To je možné jen v Rusku

„Je to vrchol amatérismu vedení klubu,“ napsal Lev Lukin na webu championat.ru. Rozhodnutí označil za obrovské riziko, cirkus, frašku a tyranii. Rotenberg prý chce řídit všechno sám, místo aby si najal špičkové profesionály.

Andrej Nikolišin, který devět sezon působil v NHL, reprezentoval na dvou olympiádách a pětkrát na mistrovství světa, uvedl, že ho nepřekvapí už nic, co s Rotenbergem jen trochu souvisí. „Nechci ani domýšlet, kam to povede. Na trenérská místa se třesou desítky bývalých skvělých hráčů. Tohle rozhodnutí nemá s hokejem nic společného. To se může stát jen v Rusku,“ prohlásil někdejší kouč, jenž šestým rokem skautuje pro Chicago.

Ale Rotenberg se dočkal i podpory. Prezident svazu Vladislav Treťjak zdůraznil, že Rotenberg má bohaté zkušenosti s hokejem v jiných rolích. Bývalý šéf IIHF René Fasel ho přirovnal k fotbalovému trenérovi Josému Mourinhovi.

„Taky nehrál profesionálně na špičkové úrovni, přesto je skvělý trenér. Roman hokej vášnivě miluje a to je nejdůležitější,“ řekl pro státní tiskovou agenturu Ria Novosti. Bez ohledu na skutečnost, že Mourinho neodstartoval kariéru rovnou jako hlavní trenér v Chelsea, Manchesteru United nebo AS Řím, kde působí nyní. Rotenberg se postavil rovnou do čela jednoho z nejsilnějších a nejbohatších celků kontinentu.

Nejdřív ze všeho vystudoval ekonomii ve Velké Británii. Pracoval jako konzultant firmy Gazprom Export, kde se seznámil s ředitelem a hokejovým nadšencem Alexandrem Medvěděvem. Odtud vedla jeho cesta do vedení Gazprombank, kde má na starost nábor zámožných klientů. A taky k hokeji. Měl podíl taky ve společnostech, na něž byly uvaleny sankce ze strany USA.

Do současné pozice se Rotenberg dostal i díky upřímné lásce k hokeji, ale bez vlivu miliardářského tatíčka a rozsáhlých konexí by žádný Rotenberg v tomto sportu nebyl. Měl podíl v Jokeritu Helsinky, přes Gazprom se zapojil do SKA. Jeho závratnému vzestupu pomohlo účinkování coby generálního manažera sborné. Během akcí občas využíval vlastní ochranku.

Klub jako hračka

Rusko v době Rotenbergova působení vybojovalo na mistrovství světa pět medailí, z toho jednu zlatou a jednu stříbrnou. Z funkcionáře, který se podílel výhradně na organizaci chodu národního mužstva, se Roman Borisovič proměnil v hlavní postavu klubu, jenž patří k nejvýznamnějším v zemi a který zároveň bere jako hračku. Formálně SKA vládne šéf představenstva Gennadij Timčenko. Tím se taky Rotenberg po svém nástupu na střídačku zaklínal.

„Představenstvo učinilo rozhodnutí, které se dalo předpokládat. Ano, začíná nová etapa. Ale ve skutečnosti jde o společnou práci. Fungujeme takhle už několik let, od roku 2014, kdy jsme spolupracovali s Bykovem a Zacharkinem. S mnoha lidmi děláme už deset let. Není to tak, že bychom teprve začínali, ani pro mě nic nového. Zároveň jsem vděčný všem, kteří mi pomáhají radou, včetně Vladimíra Vladimiroviče Jurzinova. Je to velmi seriózní spolupráce, máme sehraný tým a silný trenérský štáb, v němž každý plní svoje úkoly,“ uvedl Rotenberg.

Dosud však seděl v ústraní VIP lóže jako šedá eminence. Zjevně ho to neuspokojovalo, byť ve výsledcích problém nebyl, ostatně Petrohrad vede Západní konferenci KHL. Rotenberg však nedokázal potlačit touhu stát se trenérem a být pořádně vidět, místo aby spoléhal na odborníky a dál jen držel prst na kontrolním tlačítku.

Hokejová komunita je poměrně úzký a konzervativní okruh. Velmi těžko v něm dosáhnou uznání lidi, kteří sami na ledě, případně kolem něj nic nedokázali. Rotenbergova nová pozice se v tomto kontextu jeví jako něco, co se vymyká realitě. Stačilo, že se na novou roli důkladně nachystal. V květnu 2019 absolvoval Vyšší trenérskou školu Sibiřské státní univerzity tělesné kultury v Omsku, jednu z nejznámějších trenérských škol v Rusku. Školné stojí 125 tisíc rublů (35 000 korun) ročně, Rotenberg studoval dálkově osm měsíců, poté obhájil závěrečnou práci.

Členem vedení SKA je Rotenberg od roku 2011. Za tu dobu se u mužstva vystřídalo deset hlavních trenérů, včetně Miloše Říhy. Teď se ukáže, zda bude mít klubový boss Rotenberg s koučem Rotenbergem větší trpělivost. „Teoretické vědomosti má, je diplomovaný trenér. Ale zkušenosti, praktické znalosti a nadání jsou jiná věc. Rozdíl mezi jím a kýmkoli jiným je zřejmý. Běžný čtenář se může proměnit v trenéra při hraní Football Managera. Rotenberg šel naproti tomu posledních pár let po pozici hlavního kouče naprosto systematicky a postupně nahradil lidi v SKA těmi, kteří souhlasili s omezením svých pravomocí,“ komentoval championat.ru.

Fergusonův překladatel

Není jasné, zda šlo o náhodu, že Rotenberg zahájil trenérskou kariéru v KHL právě proti slabému Kunlunu. Čínský celek je nejhorší v celé KHL a podle uštěpačných poznámek v ruských médiích by možná nedostal ani do play off nižší soutěže VHL. SKA na čínském ledě rozhodl už v první třetině, na tři góly mu stačilo sedm střel. Následně zvítězil v Nižném Novgorodu, který je momentálně mimo postupové pozice.

Po zápase s Kunlunem vystoupil Rotenberg poprvé na tiskové konferenci coby plnohodnotný trenér. Na rozdíl od prázdných podnosů, jež novinářům servíroval jeho předchůdce Bragin, se ukázalo tohle vystoupení přinejmenším jako zábavné. Třeba tím, jak se Rotenberg chytil příměru k Mourinhovi a komolil jeho příjmení.

„José Marino začínal jako překladatel Alexe Fergusona,“ začal odpověď na pobídku, aby vysvětlil, proč se stal vládcem petrohradské střídačky. Nejspíš se spletl nebo byl zmatený. Mourinho totiž ve skutečnosti pracoval pro Bobbyho Robsona v Portugalsku. „Absorboval všechny jeho techniky a stal se velmi úspěšným trenérem. Takové příklady existují ve fotbale, basketbalu a dalších sportech, podobných trenérů se v historii najde hodně,“ pokračoval neoblomně Rotenberg.

S oblibou připomíná, že se v hokeji pohybuje celý život, až na přestávku, kdy studoval. Má přesně spočítáno, kolik viděl zápasů. Bylo jich přes osm stovek. „Posledních pět let jsem se zcela ponořil do práce v centrále SKA. Na trenérský můstek jsem nevstoupil a možná nebyl vidět. Jenže to neznamená, že jsem nebyl připraven dělat práci, do níž jsme se ve skutečnosti zapojili všichni společně. Samozřejmě, jakmile do toho skočíte, jsou pocity úplně jiné. Je to jako řídit stíhačku nebo vůz formule 1, kde se musíte rychle rozhodovat a znát nazpaměť každý knoflík. Já jsem je už před svým debutem všechny znal. Byl jsem připravený díky všem svým životním zkušenostem. Co se týče řízení hry, tréninkového procesu, to v rámci naší centrály neustále probíráme,“ uvedl Rotenberg.

Hokej prý miluje, hokejem žije. Teď si troufne velet jednomu ze špičkových celků KHL. Gagarinův pohár získal Petrohrad dvakrát, naposledy v roce 2017. I tentokrát je cíl jasný. Jenže už teď jsou obavy, kam to s trenérem jako Roman Rotenberg dovede. Přes všechny řeči a nabubřelost.

Trenéři Petrohradu za posledních 10 let