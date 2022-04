Štěpánek slaví další titul. Teď ve Francii. Varaďa do Bernu? Klidně, říká

Finále Generali ČP play off Tipsport extraligy sledoval Jakub Štěpánek na dálku. „Kdo vyhraje pátý zápas, vyhraje titul,“ prorokoval úspěšně. „Znovu se ukázalo, že Třinec umí nejdůležitější bitvy uhrát. Sparta měla velice kvalitní tým, dokonce bych řekl, že momentálně měla i větší hvězdy, ale zkušenosti ze zápasů o titul mají Oceláři větší. To hrálo klíčovou roli.“

Co říká na případný posun Varadi do Bernu? Proč si při francouzských oslavách vzpomněl na fotbalový Baník? A kdy mu bylo ve finiši o titul největší horko?

V zákulisí se mluví o zájmu švýcarského Bernu o Václava Varaďu. Co o tom soudíte? Slyšel jste o snahách vašeho bývalého klubu?

„Že by? Upřímně, tohle jsem nezaslechl. Četl jsem o zájmu Lausanne, ale o Bernu nevím. Takové informace nemám, ani se po nich nepídím. Přece jenom, je to už šest let, co jsem tam byl, letí to. Ten tým je už úplně jiný, vyměnil se se generální manažer, původní prezident klubu už to předal jinému. Totálně jiný klub, než jaký si pamatuju. Na druhou stranu, manažerem je tam Andrew Ebbett, se kterým jsem ještě hrával. Kanaďan, dostal to na povel.“

Třeba by se mu právě Varaďa do přestavby týmu hodil?

„Možná jo. Letos měli šílenou sezonu. Nedostali se ani do předkola, což je v Bernu bráno jako tragédie. Asi teď mají plnou hlavu starostí, co s tím. Tak proč ne?“

Zpátky k vám – jak těžké je urvat titul ve Francii?

„Jako všude jinde, nikde vám ho nedají zadarmo. (usmívá se) Samozřejmě, úroveň ligy je tady jiná a my měli tým nejlepší. Celkem jsme dominovali celou sezonu, zasloužili jsme si vyhrát. Ale tím, že jsme byli na špici, tak nás chtěli všichni porazit, všichni se vybičovali. A třeba s Angers, které jsme měli ve finále, jsme to měli v sezoně na zápasy 2:2. Jsem rád, že jsme to zvládli. I kvůli tomu mě tady brali. Vyhlašovali útok na titul od začátku, což se moc nenosí. Těší mě, že se to povedlo.“

Jak vypadají hokejové oslavy?

„Lidi to tady prožívají. Byli jsme pozvaní na fotbal, na ragby, v poločase jsme s pohárem obcházeli stadion, lidi tleskali. Hned mě napadlo, jaké by to asi bylo, kdybychom vyhráli titul s Vítkovicemi a šli s pohárem mávat na zápas Baníku pod kotel (usmívá se). To by mě opravdu zajímalo, jak by to dopadlo. V tomhle tady žádná městská rivalita není, spíš naopak, panuje sportovní solidarita. Pro mě je z oslav stejně nejlepší začátek. Ty první vteřiny po závěrečném hvizdu. A jak zvednete pohár. Pak už se to dojíždí setrvačností. Samozřejmě, někdo dokáže slavit dva týdny v kuse, mezi tyhle ale nepatřím. (usmívá se) Pro mě je nejhezčí první den, první noc a tím to pro mě víceméně končí.“

Vybavily se vám vzpomínky na předchozí tituly?

„Přiznám se, že už během play off mi občas naskočily vzpomínky na to, jak se třeba povedlo vyhrát titul ve Švýcarsku. Jak to tam bylo parádní, a že by bylo fajn si oslavy zopakovat. Hned jsem se musel v duchu okřiknout, abych se uklidnil. Ještě je potřeba pár zápasů vyhrát.“

Měli jste v cestě za pohárem nějakou krizi nebo těžký moment?

„Ve finále. Po prvních zápasech u nás to bylo 1:1. Ve třetím u nich jsme z prvních tří střel dali tři góly, vedli jsme 3:0 v šesté minutě. Tušil jsem, že to nebude dobré. A samozřejmě, po dvou třetinách už jsme prohrávali 3:4, absolutně jsme vypadli z tempa a přehrávali nás. Naštěstí se nám povedlo vyrovnat a šli do prodloužení. Tady se i v play off hraje prodloužení deset minut tři na tři, což je podle mého neskutečná kravina. Měli pár šancí, nedali, vyhráli jsme na nájezdy. To samé druhý den, zase nájezdy. Ty jsme znovu zvládli, utekli jsme na 3:1 a doma to dorazili. Ale bylo to divoké, nájezdy jsme klidně mohli ztratit a bylo to naopak. Tady se finále lámalo.“

Jak se vám vedlo v nájezdech?

„V prvních nic moc, dostal jsem tři góly ze šesti nájezdů. Ale kluci dali čtyři, takže super. Ve druhých už to bylo lepší, tam jsem dostal jen jeden gól z pěti.“

Takže nervy byly?

„Nikdy to není v suchém triku. Že bych přišel s prstem v nose a někdo vám dal pohár.“

Zůstáváte ve Francii?

„Mám smlouvu ještě na příští rok, tak zůstáváme. Rodina musela hodně obětovat, když už si tady holky zvykly a jsou tady rády, tak je nikam stěhovat nebudu.“

Štěpánek v Grenoble