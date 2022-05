Hadamczik: Volby? Paskvil. Výkonný výbor přikrývá všechny průšvihy

V jakém stavu je vaše kandidatura na post svazového prezidenta?

„Mluvil jsem se spoustou zástupců klubů, věřím, že bych měl velmi zajímavou podporu a šanci. Nicméně po poradě s mým právníkem jsem velmi na vážkách. Následující volby jsou paskvil. Změní se prezident, ale výkonný výbor zůstane. A snahou svazu je, aby Krále nahradil právě někdo z těchto lidí. Proč? Aby přikryl všechny neduhy, které se na svazu děly a dějí.“

Jaké neduhy máte na mysli?

„Pokud výkonný výbor neví, že prezident svazu pošle ze svazových prostředků 50 milionů do jiné firmy (WSM), do letadla, které zkrachuje, pokud neví, že si prezident svazu dovolí půjčovat peníze z hnutí pro své potřeby, pak je VV nečinný a nepotřebný. Pokud drží dál při životě nefunkční projekt Litoměřice, který slouží pouze účelově jako místo pro vyvádění peněz z hnutí, jsou pod tím ti lidé podepsaní. Ročně jde o desítky vyhozených milionů korun, které by pomohly jinde v hokeji. Je ostudou, že výkonný výbor neodstoupí podobně jako Král. Proto říkám kategoricky ne kandidatuře se stávajícím výkonným výborem. I kdybych na konferenci dostal důvěru delegátů, není možné pracovat se stejnými lidmi. Pár lidí bych si asi nechal, ale je tam většina těch, kteří tam jsou čistě z osobních, účelových důvodů. Kdyby ne, sami od sebe to položí. A měnit český hokej k lepšímu s lidmi, kterým nelze věřit, to nejde. Do toho nemohu jít.“

Vážně si to nedovedete představit? Třeba by mnozí pod vámi pracovali jinak.

„Podívejte, čtrnáct let tvrdím, jak mají vypadat mládežnické soutěže. Čtrnáct let marného boje a ztraceného času. Spousta let obsazování postů lidmi, kteří dané problematice nerozumí. Liborovi Zábranskému (viceprezidentovi) jsem říkal, proč nebouchl do stolu a neřekl Královi, že jako on a další bývalí hokejisté z výboru si určí, kdo které trenérské pozice obsadí. A ne že o tom bude rozhodovat Pešán. Řekl mi, že mám pravdu, že tam to ujelo a že Král si udělal, co chtěl. Zda byl řízený z Liberce nebo odkud, to nevím.“

Pokud to shrnu, neříkáte kategorické ne, ale pokud by se při volbách volil kompletně nový výkonný výbor, půjdete do toho?

„Pokud si hnutí bude moci zvolit předsedu i nový výkonný výbor, dávám své jméno k dispozici. Vyzývám celé hnutí, aby se už konečně přestalo nechat dirigovat pár lidmi. Bohužel, volební stanovy jsou připravené tak, aby prakticky nešly změnit. Na svazu dělají vše proto, aby Králův nástupce byl benevolentní ke všem průšvihům, které se tam za poslední roky nashromáždily. Hledají někoho, koho nebude zajímat cena za právnické služby pro svaz, cena za pořizování výstroje nebo suma za letenky. Normálním hospodařením byste jen za tyto položky ušetřili ročně padesát milionů. Audit by odhalil neuvěřitelné věci. Pan Král je u kormidla čtrnáct let, hokej jde pod ním jednoznačně dolů. Nejhůř jsme na tom bohužel s mládeží, kde důležité funkce obsazoval nesprávnými lidmi. Vrcholem pak bylo angažování Pešána do pozice šéftrenéra. Dopadlo to degradací českých trenérů, takže musel nastoupit finský. Pozor, to není nic proti Jalonenovi, je to dobrý kouč. Ale že se hokej hraje v pěti dopředu i dozadu, to vědí i naši. Jenže Pešán ty schopné dehonestoval svými výroky po olympiádě, kdy podle něj o medaili můžeme jenom snít. Pak přijde trenér, který dá do toho poctivost, řád, režim, objíždí všechny ligové zápasy, neintrikuje, nepotřebuje žádné další funkce, proto má český nároďák opět šanci na úspěch.“

Podle Krále nesplňujete podmínky, které například očekává od prezidenta svazu pardubický boss Petr Dědek. Hovořil o ekonomickém vzdělání a jazykové vybavenosti.

„Pokud Král o mně říká, že nemluvím cizí řečí, tak na rozdíl od něj hovořím plynule německy, dobře se domluvím i rusky. On se možná domluví na letišti trošku anglicky. A co se ekonomiky týká, za mnou nestojí žádné dluhy. Stojí za mnou například Baník Ostrava postavený na nohy z minus 43 milionů korun. Klub jsem posléze předával v plusu 70 milionů. Předávání firmy v takovém stavu u něj nevidím. Vybudoval jsem sportovní arénu, která je pýchou možná i v celé republice. Má skvělé podmínky pro hokej, ale jak vidno, starý zimák v Třemošné u Plzně je pro soustředění mládežnických reprezentací lepší volbou. Položte si otázku, proč zrovna tam. Na rozdíl od jiných nemám potřebu půjčovat si peníze jiných a v riskantních projektech utápět padesát milionů. Mám toho plné zuby, proto jsem tak upřímný.“