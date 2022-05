Platil píše o korupci v hokeji. Popsal Královy praktiky i výhružky

Platil začíná dopis vzpomínkou na 18 let starý případ, kdy nebyl nominován na MS dvacítek, jelikož odmítl trenéru Jaroslavu Holíkovi zaplatit padesátitisícový úplatek. „Dovolil si o něj říct i přesto, že jsem byl náš nejproduktivnější obránce ročníku 1983. Většina z vás tento příběh možná zná z médií. Ale co nevíte, je, že na základě této křivdy a mého neštěstí se pánové Král, Lener a Urban se značným odstupem času rozhodli zlikvidovat trenéra Holíka, jelikož k nim nebyl vřelý v médiích,“ píše v dopise, který zaslal mimo jiných i redakci Sportu.

„Bylo to v roce 2010 a generálním sekretářem svazu Martinem Urbanem mi u něj doma bylo nabídnuto, že na mě budou myslet v národním mužstvu a dostanu místo, pokud celou historku potvrdím do novin. Odmítl jsem se slovy, že reprezentaci si má každý zasloužit svým výkonem a není za odměnu. Žádal jsem protikorupční komisi, aby zakročila proti Holíkovi, aby mu byla odebrána trenérská licence a byl vyloučen ze Síně slávy českého hokeje, aby se nic takového už nedělo. Nic z toho se nestalo. Pánové Král a Lener už měli dopředu připravené vyjádření, až se kauza dostane ven. Oba pak dělali, jak jsou překvapení,“ píše Platil s tím, že nahrávka s Holíkem ležela na svazu osm let.

„Pan Král do novin přiznal, že ji měl k dispozici už předtím, než byla použita k Holíkově mediální likvidaci. Byla to cílená a připravená poprava a pan Král měl zkušenosti s takovým jednáním z působení u StB,“ dodává rodák z Kladna.

Platil popisuje, že od doby, kdy navrhl nastolení protikorupční komise, sám zaznamenal 52 případů korupce. „Naučili jsme se podvádět tam, kde nám to systém dovolí. Místo abychom tvrdě pracovali, hledáme zkratky, jak všechno ošidit,“ běduje bývalý zadák CSKA Moskva, Čeljabinsku či Třince. „Sem spadá například navyšování smluv manažery, prodávání zápasů, skutečnost, že si trenéři říkají o úplatky rodičům a agenti za hráče zase manažerům, pumpování peněz určených na mládež do A-týmu, nekončící registrace černých duší, ovlivňování a zasahování do výběru juniorských reprezentací, jako to předvedl Vladimír Růžička před MS „18“ 2007, kdy osmnáctka poprvé v historii sestoupila z elitní skupiny.“

Účastník mistrovství světa v roce 2007 také vysvětluje, proč dopis sepsal. „V posledních pěti letech mi bylo vyhrožováno prezidentem hokejového svazu Tomáše Králem, a to likvidací mé osoby, mého syna, kontrolami z finančního úřadu a trestními oznámeními, pokud zveřejním pásku s důkazem o klientelismu, protekci a zneužívání vlastních podřízených, jichž se dopustil on sám v zájmu svého syna Tomáše. A to nejen ve vztahu k jeho angažmá v českých soutěžích, ale dokonce v NHL! Rozhodl jsem se už dál nemlčet, jelikož jsem se začal bát o svůj život,“ přiznává.

Jako konkrétní případ dodává situaci, kdy Slavomír Lener protlačil Tomáše Krále mladšího, brankáře a syna šéfa českého hokeje, do kempu NHL i po průměrné sezoně v první lize. „Tomáš Král mladší si nevychytal pozici téměř nikde jinde, než u lidí nějak spojených s Tomášem Králem starším nebo jemu podřízených,“ vysvětluje.

Platil apeluje na rodiče, trenéry a bývalé i současné hráče, aby se zasadili za konec Tomáše Krále v čele českého hokeje. „Nejen pro svoji vědomou spolupráci s StB, která mu byla dokázána, nejen kvůli pochybným machinacím s desítkami milionů korun z veřejných peněz, s nimiž nakládal zcela svévolně a bez souhlasu vedení hokeje, ale hlavně za porušování toho nejcennějšího a nejdůležitějšího, co sportovec má. A to je fair play a čestnost,“ zdůrazňuje někdejší hokejista. Požaduje i konec generálního sekretáře Martina Urbana.

„Není pravda, že se nenajde jiná osobnost, která by tyto funkce mohla a byla schopna zastávat. Nechci nikomu předkládat kandidáty, ale například Radim Vrbata či Jiří Hrdina jsou lidé, kteří dokážou čestně zaštítit chod svazu, z ekonomického hlediska nám to léta dokazují třeba pánové Ján Moder, Petr Syrovátko, Karel Pražák. To jsou všechno lidé, kteří dokážou hokej finančně zajistit, dokazuje to jejich práce v klubech i soukromých společnostech,“ píše Platil. „My nepotřebujeme Tomáše Krále, který si privatizoval svaz ve svůj prospěch. Potřebujeme lídra, který nás vrátí mezi hokejovou špičku. On způsobil, že mezi ní už nepatříme,“ dodává.