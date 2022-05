Hašek chce kandidovat na prezidenta svazu: Nebudu si nic vymýšlet

Jak by to Dominiku Haškovi slušelo na Pražském hradě? • Michal Beránek (Sport)

Osloven byl už v minulosti, až teď se rozhodl do toho jít. Bývalý vynikající brankář, světoznámá osobnost. Po triumfu na olympiádě v Naganu ho chtěl národ vidět na Hradě. Na červnové konferenci svazu se Dominik Hašek bude ucházet o ten hokejový. „Cítil jsem, že mám do téhle práce chuť, chci zlepšit poměry v českém hokeji i jeho kvalitu a že mu můžu prospět,“ vysvětluje své pohnutky.

Svou osobností a programem chce přispět ke změně k lepšímu. „Pokud se nezvedne mládežnický hokej, těžko můžeme myslet na pravidelné zisky medailí z mistrovství světa nebo olympijských her,“ má jasno Dominik Hašek . Hladinu českého rybníka víří mnohem víc problémů. Olympijský vítěz a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu jezdí po klubech, vstřebává informace a chce připravit ten nejlepší program jak změnit koloběh hokejových dějin. Už ukázal, že to umí.

Ohledně kandidatury na šéfa svazu jste osloven už dřív. Proč do toho jdete teď a s čím?

„Sám jsem požádal krajskou organizaci v Pardubicích, aby mě nominovali. Někdo mě musí navrhnout, taková jsou pravidla. O funkci prezidenta se budu ucházet za Pardubický kraj. Chtěl jsem do toho vstoupit víceméně nezávisle a v žádném případě ne za klub, ať pardubický, nebo kterýkoli jiný.“

Taky proto, že by vás třeba mohli spojovat s jeho majitelem Petrem Dědkem?

„To byl taky jeden z důvodů, protože zastupuju český hokej. A nominace od jakéhokoli klubu, nejen Pardubic, jsem nepovažoval za vhodnou. Takže jsem požádal krajskou organizaci v Pardubicích. Já jim za to děkuji a teď už záleží na mně, abych uspěl.“

Osloven jste byl už v minulosti, ale odmítal jste. Co vás přimělo, že jste změnil názor?

„Člověk prochází různými fázemi a teď jsem cítil, že mám do téhle práce chuť, že chci nejen zlepšit poměry v českém hokeji, ale i jeho kvalitu, že mu můžu prospět. Samozřejmě mým cílem je ho všeobecně zlepšit.“

Problémů se najde plno…

„Nechci to tak nazývat, ale je toho potřeba zlepšit hodně. Čtrnáct dní jezdím po Čechách, po klubech, ať jde o vrcholový hokej, výkonnostní, mládež. Spíš nasávám věci a během příštích týdnů chci vypracovat program, s nímž půjdu do voleb. Teď se scházím s lidmi, snažím se posbírat jejich myšlenky, jak si představují práci svazu, co se může vylepšovat. Všeobecné věci jsou jasné, co nás asi nejvíc trápí, je mládež. Ale témat je víc. Spíš si to teď dávám dohromady.“

Český hokej býval prvotřídním produktem, spojoval lidi. Když vidíte, kam za poslední léta dospěl, je vám smutno?

„Výsledky sleduju, veřejnost to měří podle úspěchů národního mužstva. A tam je to dané. Uvidíme, jak dopadne mistrovství světa, příprava vypadala velmi dobře. Nicméně od roku 2012 jsme nepřivezli medaili, ale my je nemáme ani z mládežnických šampionátů. To jsou věci, které mě trápí a jež chci zlepšit. Svou osobností a programem k tomu přispět. Pokud se nezvedne mládežnický hokej, těžko můžeme myslet na pravidelné zisky medailí z mistrovství světa nebo olympijských her. Situace je, jaká je. Předběhli nás Finové, Švédové, Kanada a Amerika jsou ještě o víc před námi. To je potřeba zastavit a změnit. Bude to jeden z bodů programu, na které se chci zaměřit.“

Byly tady různé koncepce, ale neosvědčily se. Na co se nejvíc chcete zaměřit?

„Určitě nám nejvíc ujíždí vlak mezi patnácti a osmnácti lety. Potřebujeme určitě zlepšit kvalitu juniorských a dorosteneckých soutěží, aby byla větší konkurence. Klást větší důraz na dovednostní tréninky na ledě, Finové a Švédové tomu věnují o třicet procent víc času. Ale jde o takové první postřehy, předběžný nástřel, všechno zatím vstřebávám a dávám si dohromady.“

Jakou myslíte, že máte šanci uspět?

„Hlasovat bude 62 lidí z různých úrovní. To je dané. Potřebuju postoupit do druhého kola a pak získat většinu. Chci předložit takový program, o němž bude většina delegátů přesvědčena, že je správný. Druhá věc je moje osobnost. Nejsem zatížený minulostí. Úspěchy nebyly. Ale nakonec rozhodnou ti, kteří budou hlasovat. Já můžu nabídnout nejlepší program, své jméno, svoje nasazení. Potom však záleží na těch lidech, jestli se rozhodnou pro mě nebo někoho jiného.“

Čím je chcete získat na svou stranu?

„Budu se o to snažit tím, co jsem já. Nic si nebudu vymýšlet, mazat med kolem pusy. Ovšem nechci být ani negativní. Budu říkat jen to, o čem jsem přesvědčený, že pomůže českému hokeji, za čím si budu stát. S tím musí počítat. Jestli to bude stačit na mé zvolení, je druhá věc. Ale nikomu nebudu předkládat falešné představy. Takový jsem nebyl a s tím do voleb určitě nepůjdu.“

Výkonný výbor po volbách zůstane. Budete mít šanci si případně přivést svoje lidi?

„Kdo půjde proti mně z výkonného výboru, musí napřed odstoupit. Jednoho, dva nové lidi si můžu případně dovolit. Ale záleží, jestli do toho půjdou. Tohle neberu jako zásadní problém. Věřím, že dokážu lidi přesvědčit o správných věcech.“